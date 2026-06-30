رئيس اتحاد النقابات السياحية مرحّبًا بقرار دولة الإمارات: السياح الخليجيون لا يزالون يشكّلون العمود الفقريّ للإيرادات السياحية

رحّب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس نقابة أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.

واعتبر الأشقر أنّ هذا القرار يشكّل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما ينعكس إيجابًا على الموسم السياحيّ في لبنان، الذي يعوّل إلى حدّ كبير على عودة الأشقاء الإماراتيين والخليجيين.

وأشار الأشقر إلى أنّ السياح الخليجيين كانوا، ولا يزالون، يشكّلون العمود الفقري للإيرادات السياحية في لبنان.

وأعرب عن أمله في زوال جميع الأسباب التي دفعتهم إلى الابتعاد خلال السنوات الماضية، وعودتهم لقضاء عطلهم في ربوع لبنان.

ودعا الأشقر الدولة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين متطلبات استقبال السياح الخليجيين، وتوفير أفضل ظروف الإقامة الآمنة والمريحة، بما يعزز ثقتهم ويشجعهم على زيارة لبنان.