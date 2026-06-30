الصادق: قرارات الإمارات والسعودية تجاه لبنان ثمرة استعادة الدولة قرارها ودورها

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة"اكس":" قرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان لم يأتِ من فراغ، كما أن قرار المملكة العربية السعودية بإعادة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية لم يكن صدفة. كلاهما ثمرة مسار بدأ مع استعادة الدولة اللبنانية قرارها ودورها. فكلما تقدمت الدولة، تراجع نفوذ المشاريع الإقليمية، وعاد لبنان إلى موقعه الطبيعي في محيطه العربي، واستعاد ثقة أشقائه".