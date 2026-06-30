عون استقبل الصادق وضو و تأكيد دعم الدولة والجيش ومواكبة التطورات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا النائبين وضاح الصادق ومارك ضو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والأمنية الراهنة.







وقال النائب وضاح الصادق، بعد اللقاء، إن لبنان "يمرّ بتوقيت تاريخي ويخوض أهم معركة لاستعادة السيادة والاستقرار"، مشيرًا إلى أنه أطلع من رئيس الجمهورية على "اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن".







وأضاف: أن اللبنانيين "أمام خيار واضح يتمثل في الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها أو البقاء ضمن المحاور التي جلبت الخراب إلى لبنان"، مؤكدًا "ضرورة دعم الجيش اللبناني في إطار تطبيق "الـ Pilot Zone".







بدوره، شدد النائب مارك ضو على أن "وحدة الدولة خلف خيار وطني مستقل تعزز قدرة لبنان على التفاوض بعيدًا من أي مفاوضات إقليمية لا يكون لبنان حاضرًا على طاولتها".







وأكد أن "الاتكال الأساسي هو على مؤسسة الجيش"، معربًا عن ثقته الكاملة بها، ومعتبرًا أن "الوضع الأمني مضبوط". كما أعرب عن أمله في أن" يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وجميع القوى السياسية إلى جانب الدولة ومؤسساتها الرسمية"، معتبرًا أن "أمام لبنان فرصة مهمة".

