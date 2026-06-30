باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتم البحث في آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وعمليات نسف القرى في الجنوب إضافة الى شؤون وطنية.



وأشار باسيل في تصريح عقب اللقاء، إلى أن"التيار" مستمر بمسعى حماية لبنان انطلاقاً من إصرار التيار على ذلك وجمع أكبر قدر ممكن من اللبنانيين حول هذه الفكرة، مؤكداً أنه مهما بلغت الاختلافات السياسية، فإن الأولوية تبقى لحماية لبنان وصون وجوده.



وأوضح باسيل أن "هناك توافقاً مع الرئيس بري على أمرين، الأول رفض الفتنة، باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها".



وقال: "إن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها"، مشدداً على "رفض كل ما من شأنه إثارة الفتنة الداخلية".



وأكد أنَّ "الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الأولوية التي تمكّن اللبنانيين من مواجهة أي خطر خارجي".