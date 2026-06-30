جابر يرافقه معراوي الى المغرب لترؤس الإجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط

غادر وزير المالية ياسين جابر يرافقه المدير العام للمالية جورج معراوي الى المغرب لترؤس الإجتماع السنوي للجنة التوجيهية لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC Steering Committee Meeting 2026) الذي سيُعقد في مدينة الرباط.



ويشارك في الاجتماع الدول الأعضاء والشركاء المانحين، وينعقد تحت عنوان "Theme".



ومن المقرر أن يستعرض نتائج عمل METAC، وتقييم أثر برامج بناء القدرات، وتحديد أولويات الدعم الفني والإصلاحات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء للمرحلة المقبلة.