الصدي بحث وسفيرة سويسرا شؤوناً مائية

عرض وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع سفيرة سويسرا في لبنان نيكول رودر العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تناول البحث قطاع المياه عندنا.