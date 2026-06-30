عيسى الخوري ثمّن الثقة السعودية المتجدّدة بالصناعة اللبنانية

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري في مكتبه بالوزارة، وبحثا في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان والمملكة على الصعد الاقتصادية والصناعية، لا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية الى المملكة السعودية.



وأكد عيسى الخوري أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية الى دول الخليج.



وطمأن السفير الى أن جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، والصناعيين اللبنانيين توّاقون للعودة بناء على الثقة المتجدّدة بهم في المملكة.