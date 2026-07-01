الرئيس عون أطلع كنعان على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه اطلع من الرئيس عون على "مجريات المسار التفاوضي في واشنطن، وأهدافه وخلفياته".



وقال: " بعد اللقاء، ازداد اقتناعي وحرصي على أهداف رئيس الجمهورية، وفي مقدّمتها تحرير الأرض بالكامل وفقاً للحدود الدولية، وعودة النازحين، ثم إعادة الإعمار".



وأضاف: " يجب التنبّه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، لأن الوحدة الوطنية هي الأساس، وضربها اليوم لا يؤدي إلاّ إلى تكريس الانقسام والاحتلال وإلغاء الوطن".



واعتبر أن "موضوع حصرية السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني وضرورة لحماية لبنان، لا سيما بعد الحرب، وهو مطلب مطروح منذ اتفاق الطائف وليس أمراً جديداً".

