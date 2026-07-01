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الحجار أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الكويت: الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين

أخبار لبنان
2026-07-01 | 03:16
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الحجار أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الكويت: الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين
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الحجار أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الكويت: الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الكويت، ونقل إليه تحيات أمير دولة الكويت وكبار المسؤولين الكويتيين، وتأكيدهم دعمهم للرئيس عون وللبنان وشعبه، وحرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في دولة الكويت، على أن يجري تعميمها تباعاً على السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، مشيراً إلى أن "هذه الخدمة ستتيح للبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز إجراءات أخذ البصمة البيومترية وإرسال طلباتهم إلكترونياً إلى لبنان للحصول على جواز السفر البيومتري من دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى لبنان".

وعرض الحجار الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام، مؤكداً أن "الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية وأن الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي".

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