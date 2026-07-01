الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العاملون في الجامعة اللبنانية نفذوا إعتصامًا أمام السراي الحكوميّ بدعوة من رابطتهم

أخبار لبنان
2026-07-01 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العاملون في الجامعة اللبنانية نفذوا إعتصامًا أمام السراي الحكوميّ بدعوة من رابطتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
العاملون في الجامعة اللبنانية نفذوا إعتصامًا أمام السراي الحكوميّ بدعوة من رابطتهم

نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية إعتصامًا أمام السراي الحكوميّ بدعوة من رابطتهم. 

وقال امين سر رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية حسان زكريا: "نجتمع اليوم أمام السراي الحكومي لأننا نؤمن بأن العدالة هي أساس الدولة، وأن أي خلل في المساواة يعني خللًا في الدولة نفسها. فلا يمكن أن يُعطى الحق لفئة ويُحرم منه أصحاب الحق الفعليون".

وأضاف: "نقولها بصوت واضح: العاملون في الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة في القطاع العام التي لم تحصل حتى الآن على الضعفين والمفعول الرجعي المستحق منذ تشرين الثاني 2023. وهذا الحق يجب أن يُدرج على جدول أعمال أول جلسة مرتقبة للحكومة، ولن نقبل بأي معالجة لا تنطلق منه، لأنه حق واضح وثابت لا يُجزّأ ولا يُؤجّل".

ولفت إلى أنّ أكثر من ثلاثين شهرًا مضوا على هذا الاستحقاق، في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها الجميع، لكن استمرار التأخير حوّل هذا الملف من حق إداري إلى ظلم صريح بحق آلاف العاملين وعائلاتهم.

وقال: "أيها الزملاء،

نعبّر عن استغرابنا الشديد من استمرار رفض وزارة المالية صرف المفعول الرجعي للضعفين، رغم وضوح هذا الحق وثباته، ورغم أنه يشكّل جزءًا أساسيًا من الحقوق المستحقة للعاملين في الجامعة اللبنانية. إن هذا الموقف يطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب هذا الرفض الغير مبرر، في وقت يفترض أن تكون معالجة حقوق الموظفين أولوية لا تحتمل الاجتهاد أو المماطلة.

الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة، بل هي صرح وطني حمل أجيال هذا البلد، ولا يمكن أن تستمر من دون إنصاف العاملين فيها وصون كرامتهم.

إن تحركنا اليوم أمام السراي الحكومي ليس تحركًا بوجه رئيس الحكومة أو الحكومة كسلطة تنفيذية، بل هو بالعكس توجه إلى الموقع الطبيعي الذي نعتبره المرجع الأساسي، حيث نأمل أن نجد آذانًا صاغية ومسؤولة، خصوصًا بعد أن سُدّت معظم أبواب المعالجة الجدية، وبقي هذا المسار هو الأمل الأخير للوصول إلى حل عادل ومنصف.

وفي حال استمرار هذا التأخير وغياب الحلول الجدية، فإننا نؤكد أن العاملين لن يبقوا في موقع المتفرّج، وقد نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية ومدروسة، قد تطال مسار العمل الأكاديمي والإداري، بما في ذلك الامتحانات، وامتحانات الدخول، وإصدار النتائج، وعملية تسجيل الطلاب، بما يفرض إعادة وضع هذا الملف على سكة المعالجة الفورية والمسؤولة.

إن تحركنا اليوم ليس مواجهة مع أحد، بل دفاع عن العدالة، وعن حق لا يحتاج تفسيرًا ولا تأجيلًا.

رسالتنا واضحة: صرف الضعفين والمفعول الرجعي فورًا، وإنصاف العاملين، ووقف سياسة التأجيل.

ونقول لزملائنا: وحدتكم هي قوتكم، وبها فقط تُنتزع الحقوق.

لن نتراجع عن حقنا، ولن نقبل أن يبقى العامل في الجامعة اللبنانية آخر من يُنصف. 

بعد الكلمة استقبلت مستشارة رئيس الحكومة السيدة فرح الخطيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ايمن ماجد وأمين السر  حسان زكريا واستمعت منهما إلى مطالب العاملين في الجامعة واعدة بنقلها إلى الرئيس نواف سلام ومعالجتها".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجامعة

اللبنانية

نفذوا

إعتصامًا

السراي

الحكوميّ

بدعوة

رابطتهم

LBCI التالي
كاتس: الجيش الإسرائيليّ سيبقى في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة
رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات الراهنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-11

تحرّك احتجاجي لمناصري حزب الله أمام السراي الحكومي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-10

رفضًا لمسار التفاوض...تحركات احتجاجية أمام السراي الحكومي ومناطق عدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-12

كرامي اطلعت من وفد رابطة الجامعات الإسلامية على مشاريع التعاون والتعليم في زمن الحروب

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-21

"لِجنة الدفاع عن المستأجرين" نفذت اعتصاما في الحمرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:27

محافظ بيروت ينهي ملف خيم البيال و إعادة الموقع إلى حالته السابقة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون نوّه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة: صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:15

مدعي عام التمييز يلتقي عباس وموسى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-04-17

الجيش الإسرائيليّ: هذه أهدافنا خلال عمليّة "زئير الأسد"

LBCI
خبر عاجل
2026-05-28

المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس الأركان أمر بتكثيف الضربات الموجهة لحزب الله وقواتنا تدمر بنيته بشكل ممنهج

LBCI
فنّ
2026-06-30

مايكل جاكسون يهزّ شباك التذاكر... فيلم "مايكل" يصبح الأعلى إيراداً في تاريخ أفلام السيرة الذاتية

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-10

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم سرقة من محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

التطورات والمواقف في الداخل الاسرائيليّ…

LBCI
أخبار لبنان
06:54

الإتحاد العماليّ العام... ندوة عن "الحق بالخدمات الصحية للجميع"

LBCI
آخر الأخبار
06:00

قاليباف: طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها لا سيما البنود المتعلقة بلبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:56

فانس: لبنان وإسرائيل يجريان حوارًا مباشرًا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر

LBCI
آخر الأخبار
05:54

الموسوي: السلطة خضعت للإملاءات الأميركية بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها ايران تصب في مصلحة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:11

سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش

LBCI
حال الطقس
13:45

صيف حار اعتيادي... والحرارة تلامس الثلاثين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كوبر بين بيروت وتل أبيب... وترقب لمسار تنفيذ إتفاق الإطار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:25

شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
14:09

الجيش يوقف مواطنًا لإلقائه رمانة يدوية وافتعاله إشكالًا في بلدة مغدوشة - صيدا

LBCI
أخبار لبنان
14:33

دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

LBCI
اسرار
23:48

أسرار الصحف 1-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع الـ IMEC الاقتصادي فرصة للنهوض بلبنان... فهل يُحسن الاستفادة منها؟

LBCI
صحف اليوم
00:08

مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان

LBCI
أمن وقضاء
12:13

مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
12:04

نتنياهو من جنوب لبنان: سنبقى هنا ما دام حزب الله "يشكل تهديدا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More