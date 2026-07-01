الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-07-01 | 16:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة
عرض رئيس الحكومة نواف سلام مجموعة من المواقف المتعلقة بالوضعين السياسي والأمني ومسار المفاوضات والإعمار في الجنوب.
وأكد سلام أن الحكومة تعمل على تأمين بيوت جاهزة توضع في القرى التي تنسحب منها إسرائيل، بهدف تثبيت الأهالي في أرضهم ريثما تتم إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن العمل جارٍ أيضاً على إعادة شبكة الاتصالات في الجنوب خلال عشرة أيام إلى نحو 90% مما كانت عليه قبل الحرب.
وقال إن الدولة تعمل منذ أسابيع على إعداد خطة لعودة الناس إلى بيوتهم وأراضيهم في الجنوب وفي مختلف مجالات البنى التحتية، مع وجود خطط مفصلة لكل منطقة، لافتاً إلى أن “لا وقت لتفويت المزيد من الفرص”.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، شدد سلام على ضرورة سدّ الثغرات في اتفاق الطائف، معتبراً أنه ليس “مُنزلًا”، وأنه يتضمن بنوداً أساسية لم تُطبّق مثل اللامركزية الإدارية الموسعة والمادة 95 المتعلقة بإنشاء الهيئة المولجة بدراسة إلغاء الطائفية السياسية.
وعلى الصعيد السياسي، أكد أنه لا يسعى لمواجهة مع حزب الله، لكن لا هو ولا الحكومة يخضعان لأي ابتزاز، مشدداً على المطالبة بالالتزام باتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية والبيان الوزاري.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد دعت مع فرنسا والسعودية وقطر وغيرها إلى مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني، معتبراً أن المطلوب هو تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض الانزلاق إلى صدام داخلي أو حرب أهلية.
وأضاف أن الحكومة كانت قد طلبت من الجيش وضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وقد تم إعدادها وعرضها على مجلس الوزراء ورحّب بها، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها، قبل أن تتبدل الأوضاع على الأرض ما استدعى تحديثها.
وفي ملف المفاوضات، أوضح سلام أن أي مسار يجب أن يبقى ضمن الثوابت والبيان الوزاري، وأن الهدف من “الإطار” هو تحديد مسار يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مع إمكانية وضع جدول زمني في الجولات المقبلة.
وتطرق إلى التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الانسحاب المرتقب يشمل قرى بينها زوطر الغربية وزوطر الشرقية، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار وبسط سلطته في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
وفي ملف الجنوب، أكد أن الهدف هو أن يكون كل سلاح على الأراضي اللبنانية بأمرة الجيش اللبناني، متسائلاً: “أي دولة فيها جيشان؟”، مشدداً على أن بسط سلطة الدولة يشمل كامل الأراضي اللبنانية.
كما تناول سلام ملف التوثيق القانوني، موضحاً أن لبنان مستمر في توثيق ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وأن هذا المسار قد يشكّل ورقة بيد الدولة في حال انحراف المفاوضات، مشيراً إلى تجربة جنوب أفريقيا في تعليق بعض مسارات المقاضاة خلال المفاوضات.
وختم بالتأكيد أن لبنان ليس هواة مفاوضات، بل وصل إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا وكلفاً اقتصادية وبشرية كبيرة، مشدداً على أن الهدف النهائي هو وقف النزيف وعودة الجنوبيين إلى منازلهم بشكل آمن وكريم.
أخبار لبنان
خطوات
حكومية
لعودة
الجنوبيين
وتعزيز
البنى
التحتية
السلاح
الدولة
التالي
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-04-09
رئيس الحكومة: يجب المباشرة فورا في تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح بيد الدولة
خبر عاجل
2026-04-09
رئيس الحكومة: يجب المباشرة فورا في تعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
2026-04-09
سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: للمباشرة فورا في تعزيز سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح بيدها
أخبار لبنان
2026-04-09
سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: للمباشرة فورا في تعزيز سيطرة الدولة على بيروت وحصر السلاح بيدها
0
آخر الأخبار
2026-05-08
سلام لـ"الجزيرة": ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية
آخر الأخبار
2026-05-08
سلام لـ"الجزيرة": ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية
0
خبر عاجل
2026-04-16
السعودية تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة
خبر عاجل
2026-04-16
السعودية تجدد التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:21
مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية
أخبار لبنان
16:21
مجلس الوزراء ينعقد الخميس في السراي لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية
0
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
أخبار لبنان
16:18
بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”
0
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-30
وزير الأشغال فايز رسامني من مرفأ بيروت: تشغيل الـscanners إنجاز مهم لتحصيل الإيرادات كما أن تدريب موظفين جدد يتطلّب وقتا وسيعملون بروحية وطنية فيما يبقى أمن المرفأ وسلامته أولوية أساسية وسنعالج كل ما يتعلّق بانفجار المرفأ كي لا يتكرّر مثل هذا الحدث
آخر الأخبار
2026-04-30
وزير الأشغال فايز رسامني من مرفأ بيروت: تشغيل الـscanners إنجاز مهم لتحصيل الإيرادات كما أن تدريب موظفين جدد يتطلّب وقتا وسيعملون بروحية وطنية فيما يبقى أمن المرفأ وسلامته أولوية أساسية وسنعالج كل ما يتعلّق بانفجار المرفأ كي لا يتكرّر مثل هذا الحدث
0
أخبار دولية
2026-02-02
مسؤول بالبيت الأبيض: ويتكوف سيزور إسرائيل الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو
أخبار دولية
2026-02-02
مسؤول بالبيت الأبيض: ويتكوف سيزور إسرائيل الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو
0
أخبار لبنان
2026-06-30
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
أخبار لبنان
2026-06-30
شملت 5 مؤسسات و16 شخصًا... عقوبات تستهدف مكونات رئيسية للبنية المالية لحزب الله
0
أخبار لبنان
2026-05-30
الرئيس نواف سلام: طريق المفاوضات ليست قصيرة لكن إذا بقي الجميع تحت سقف الدولة فتصبح أسرع
أخبار لبنان
2026-05-30
الرئيس نواف سلام: طريق المفاوضات ليست قصيرة لكن إذا بقي الجميع تحت سقف الدولة فتصبح أسرع
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
0
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
0
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
0
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
2
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
3
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
4
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
5
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
6
فنّ
11:23
من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد
فنّ
11:23
من الفنّ إلى السياسة... الرئيس السوري يعيّن الممثّلة روزينا لاذقاني في البرلمان الجديد
7
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
8
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
تقارير نشرة الاخبار
07:53
في الجنوب... تحركات عسكرية للجيش الاسرائيليّ وبوابات عبور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More