الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن اتفاق الاطار مهم في الأساس وهو يضع إطارا لانسحاب إسرائيل من لبنان ولإستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وكل ذلك من دون حرب.



وقال الجميل من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، إن "من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران تستخدمها كلما دعت الحاجة".



وشدد على أن "الوقت اليوم ليس مناسبا للمعارك والاحاديث الجانبية ونحن بحاجة لان نكون يدا واحدة ويجب ان ننتهي اولا من موضوع الحرب والسلاح والاحتلال".



وقال: "ثنائي الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام هو ثنائي لم نر مثله منذ 36 عاما وهذه فرصة تاريخية وعلينا أن نحتضنهما ونكون يدا واحدة معهما".