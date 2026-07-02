مصرف الإسكان يخفّض الفائدة على القروض السكنية من 6% إلى 5،75% بدءا من 1 تموز

أعلن مصرف الإسكان أنه" قرّر اعتباراً من أول تموز 2026 خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حالياً على القروض السكنيّة من 6% إلى 5،75%، وذلك بعد تبلّغه موافقة حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد على إعفاء مصرف الإسكان من رسم الإدارة السنوي البالغ 0.25% والذي يتقاضاه عادةً مصرف لبنان لقاء قيامه بإدارة قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الممنوح لمصرف الإسكان والبالغة قيمته الأساسية 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل ١٦٥ مليون دولار أميركي".وقال، في بيان: "بناءً على ذلك، قرّر مصرف الإسكان، خفض معدل الفائدة المعتمَد على القروض السكنية المتعلقة بقرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" على وجه الخصوص ابتداءً من ١ تموز ٢٠٢٦، كذلك تطبَّق الفائدة المخفّضة على القروض الممنوحة سابقاً من مصدر التمويل ذاته، في تاريخ استحقاق القسط الأخير من السنة التعاقدية السارية المفعول وفق بنود عقد الإقراض والتأمين".وأضاف: "يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الكلفة المالية على المقترضين وتمكين شريحة أوسع من المواطنين اللبنانيين من الاستفادة من برامج التمويل السكني لقرض الصندوق العربي".