لجنة المال تقرّ اقتراحًا لتسهيل قروض الإسكان لـ50 ألف عائلة وإتاحة قروض جديدة لـ1000 عائلة

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراحًا يهدف إلى تسهيل وتسريع البتّ بقروض الإسكان لنحو 50 ألف عائلة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام 1000 عائلة جديدة للحصول على قروض سكنية.