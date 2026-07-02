"تاتش" تكشف تفاصيل خطتها لاستعادة شبكتها في الجنوب: نشر محطات متنقّلة وإعادة بناء المواقع المدمّرة حتى 2027

اعلنت شركة "تاتش" في بيان انه" في سياق خطة وزارة الاتصالات لاستعادة الخدمات في الجنوب، والتي تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أوردت تفاصيل هذه الخطة الخاصة بإعادة تأهيل شبكتها، بما فيها الوضع الحالي للشبكة في الجنوب، وخطة إعادة الانتشار على المديين القصير والطويل، بالإضافة إلى التقدّم المحرز في عملية إصلاح المحطات المتضررة".







وفي لمحة عن إجمالي المواقع، أشارت الشركة الى أنّ "أكثر من 80% من محطّات الجنوب تعمل بشكل طبيعي، فيما تمثّل نسبة 14.2% منها (أي 29 محطة) المواقع المدمّرة بالكامل". كما لفتت إلى "وجود 10 محطات خارجة كلياً عن الخدمة ويصعب الوصول إليها حالياً، في حين تخضع محطّتان في بئر السلاسل وعرمتى للمعالجة بعد التنسيق مع الجيش اللبناني".







اوضح البيان "تأتي خطة إعادة الانتشار على المديين القصير والطويل مستندة إلى ثلاثة مرتكزات أساسية:



1- مرحلة حزيران (استجابة عاجلة): تم بشكل سريع تزويد عدد من المحطات بالمحروقات، وصيانة المواقع التي أتيح الوصول إليها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مما ساهم في تحسين تغطية الشبكة وجودة الخدمة.



2- مرحلة تموز وآب (حلول مؤقتة وسريعة): سينصب التركيز على نشر محطات متنقلة (CoWs - Cell on Wheels) بهدف تأمين تغطية سريعة للمناطق السكنية التي فقدت الخدمة، وذلك عبر ترميم المواقع المتضررة جزئياً، ونشر عدد من المحطات المتنقلة للتعويض موقتاً عن المواقع المدمّرة بالكامل. في هذا السياق، قامت شركة تاتش بنشر 5 محطّات متنقّلة في كل من بدياس، صور - المستشفى الإيطالي، ومستشفى النجدة في محيط كفرّمان - النبطيّة. كما يجري الآن العمل على تركيب محطّة متنقّلة في العبّاسيّة وأخرى ضمن نطاق اللويزة - جرجوع - عربصاليم.



3- مرحلة العام 2027 (إعادة الإعمار): خلال النصفين الأول والثاني من العام 2027، ستعمل الشركة على إعادة بناء المواقع المدمّرة جرّاء حربي 2024 و2026 ومجموعها 29 محطة لغاية تاريخه، على أن تمنح الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية".







وفي سياق مواز، قال رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" والمدير العام كريم سليم سلام: "إن فرقنا الفنية والتقنية تبذل أقصى جهودها وتعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال التي طالت الشبكة وعددًا من المحطات، بهدف تأمين الخدمة لمشتركينا في مختلف بلدات الجنوب. ونؤكد مجدداً حرصنا الكامل على تسريع وتيرة الأعمال لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، إدراكاً منا بأن قطاع الاتصالات يشكّل الشريان الأساسي للتواصل اليومي لأهلنا الذين عادوا بمعظمهم إلى قراهم وبلداتهم".







أوضحت شركة" تاتش" أن "الفرق التقنية عملت خلال عطلة الأسبوع السابق على إصلاح محطّتين ضمن جبشيت وزبدين بعد تعرضهما للقصف، في خطوة إضافية تأتي استكمالاً لمجموع المحطات الخمسين التي سارعت الشركة إلى إعادتها إلى الخدمة بنجاح عقب إعلان وقف إطلاق النار".

