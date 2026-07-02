الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تاتش" تكشف تفاصيل خطتها لاستعادة شبكتها في الجنوب: نشر محطات متنقّلة وإعادة بناء المواقع المدمّرة حتى 2027

أخبار لبنان
2026-07-02 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تاتش&quot; تكشف تفاصيل خطتها لاستعادة شبكتها في الجنوب: نشر محطات متنقّلة وإعادة بناء المواقع المدمّرة حتى 2027
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"تاتش" تكشف تفاصيل خطتها لاستعادة شبكتها في الجنوب: نشر محطات متنقّلة وإعادة بناء المواقع المدمّرة حتى 2027

اعلنت  شركة "تاتش" في بيان انه" في سياق خطة وزارة الاتصالات لاستعادة الخدمات في الجنوب، والتي تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أوردت تفاصيل هذه الخطة الخاصة بإعادة تأهيل شبكتها، بما فيها الوضع الحالي للشبكة في الجنوب، وخطة إعادة الانتشار على المديين القصير والطويل، بالإضافة إلى التقدّم المحرز في عملية إصلاح المحطات المتضررة".



وفي لمحة عن إجمالي المواقع، أشارت الشركة الى  أنّ "أكثر من 80% من محطّات الجنوب تعمل بشكل طبيعي، فيما تمثّل نسبة 14.2% منها (أي 29 محطة) المواقع المدمّرة بالكامل". كما لفتت إلى "وجود 10 محطات خارجة كلياً عن الخدمة ويصعب الوصول إليها حالياً، في حين تخضع محطّتان في بئر السلاسل وعرمتى للمعالجة بعد التنسيق مع الجيش اللبناني".



اوضح البيان "تأتي خطة إعادة الانتشار على المديين القصير والطويل مستندة إلى ثلاثة مرتكزات أساسية:

1-    مرحلة حزيران (استجابة عاجلة): تم بشكل سريع تزويد عدد من المحطات بالمحروقات، وصيانة المواقع التي أتيح الوصول إليها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مما ساهم في تحسين تغطية الشبكة وجودة الخدمة. 

2-    مرحلة تموز وآب (حلول مؤقتة وسريعة): سينصب التركيز على نشر محطات متنقلة (CoWs - Cell on Wheels) بهدف تأمين تغطية سريعة للمناطق السكنية التي فقدت الخدمة، وذلك عبر ترميم المواقع المتضررة جزئياً، ونشر عدد من المحطات المتنقلة للتعويض موقتاً عن المواقع المدمّرة بالكامل. في هذا السياق، قامت شركة تاتش بنشر 5 محطّات متنقّلة في كل من بدياس، صور - المستشفى الإيطالي، ومستشفى النجدة  في محيط كفرّمان - النبطيّة. كما يجري الآن العمل على تركيب محطّة متنقّلة في العبّاسيّة وأخرى ضمن نطاق اللويزة - جرجوع - عربصاليم.

3-    مرحلة العام 2027 (إعادة الإعمار): خلال النصفين الأول والثاني من العام 2027، ستعمل الشركة على إعادة بناء المواقع المدمّرة جرّاء حربي 2024 و2026 ومجموعها 29 محطة لغاية تاريخه، على أن تمنح الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية".



وفي سياق مواز، قال رئيس مجلس إدارة شركة "تاتش" والمدير العام كريم سليم سلام: "إن فرقنا الفنية والتقنية تبذل أقصى جهودها وتعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال التي طالت الشبكة وعددًا من المحطات، بهدف تأمين الخدمة لمشتركينا في مختلف بلدات الجنوب. ونؤكد مجدداً حرصنا الكامل على تسريع وتيرة الأعمال لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، إدراكاً منا بأن قطاع الاتصالات يشكّل الشريان الأساسي للتواصل اليومي لأهلنا الذين عادوا بمعظمهم إلى قراهم وبلداتهم".



 أوضحت شركة" تاتش" أن "الفرق التقنية عملت خلال عطلة الأسبوع السابق على إصلاح محطّتين ضمن جبشيت وزبدين بعد تعرضهما للقصف، في خطوة إضافية تأتي استكمالاً لمجموع المحطات الخمسين التي سارعت الشركة إلى إعادتها إلى الخدمة بنجاح عقب إعلان وقف إطلاق النار".

أخبار لبنان

تفاصيل

خطتها

لاستعادة

شبكتها

الجنوب:

محطات

متنقّلة

وإعادة

المواقع

المدمّرة

LBCI التالي
قوى الأمن: مستمرّون في ضبط مخالفات الدراجات الآلية
لجنة المال تقر اقتراح ابي رميا لتسهيل قروض الإسكان وتشكل لجنة فرعية لصندوق القضاة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-21

"تاتش": استعادة أكثر من 85% من تغطية شبكتها في الجنوب الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الغربيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

"تاتش" تستعيد الجزء الأكبر من خدماتها في الجنوب شمال نهر الليطاني والضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-22

"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-23

كهرباء لبنان: إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة النبطية في الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:26

رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
10:58

مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-06

بالتفصيل...هذا ما جرى في تلال عين سعادة يوم أمس

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

نتائج الإختبارات الرياضية ومواعيد الإختبارات الطبية لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
اقتصاد
2026-06-29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
2026-06-20

سلام: نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا وهي انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:19

صدور دجاج مشوية مع الخضار وسلطة جبنة الماعز... وصفة شهية من الشيف جوزاف منصور (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:35

الشيباني في بيروت حاملاً مبادرة لدعم بسط سلطة الدولة... فما أبرز محطات الزيارة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:19

جنبلاط استقبل الشيباني: النظام البائد انتهى وعلينا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:26

معوض: لا مكان للمزايدات... والدولة تصحّح أخطاء جرّت لبنان إلى الحرب

LBCI
أخبار لبنان
06:05

لبنان وسوريا يفعّلان التعاون المشترك... والشيباني: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:47

الجميل: من يطلق النار على اتفاق الاطار هدفه ابقاء لبنان ورقة وقاعدة عسكرية بيد ايران

LBCI
أخبار لبنان
04:45

الشيباني بعد لقائه بري: بحثنا في تطوير العلاقات اللبنانية- السورية... وإذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله فنحن منفتحون

LBCI
أخبار لبنان
04:08

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عين التينة... إليكم ما تحمله زيارته

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أخبار لبنان
16:18

بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 2-7-2026

LBCI
أخبار لبنان
16:07

سلام: خطوات حكومية لعودة الجنوبيين وتعزيز البنى التحتية وحصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أمن وقضاء
09:34

أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More