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تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
أخبار لبنان
2026-07-02 | 10:46
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تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "بناءً على شكوى مقدّمة من أحد المواطنين لدى مخفر السّعديّات التّابع لفصيلة الدّامور في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ المدعو: ر. د. (مواليد عام 1983، لبناني) بجرم نصب واحتيال، من خلال إيهام المدّعي بقدرته على تأمين تأشيرات سفر (شنغن) له ولعائلته لقاء مبالغ ماليّة بلغت نحو خمسة وثلاثين ألف دولار أميركي (35,000 USD)، تسلّمها على دفعات مقابل متابعة معاملات السّفر والتّأشيرات، وقام بإرسال مستندات وحجوزات ورسائل للإيهام بجدّيّة المعاملات، إلا أنّ التّأشيرات لم تصدر، ولدى مطالبة المدّعي له بتأمين التأشيرات أو استعادة الأموال، عمد إلى تهديده.
بنتيجة المتابعة والتّحريّات الحثيثة، وبناءً على إشارة القضاء، تم توقيف المدّعى عليه من قبل عناصر المخفر المذكور، وضُبِط َبحوزته جوازات سفر ومستندات وبيانات عائليّة وأدلّة مرتبطة بموضوع الشّكوى.
كما تبيّن وجود مذكّرة توقيف بحقّه بجرم الاحتيال، إضافةً إلى وجود ادّعاءين سابقين بحقّه لدى فصيلة طريق الجديدة بالجرم ذاته، وقد بلغت قيمة المبالغ المدّعى عليه بها حوالي أربعين ألف دولار أميركي (40,000 USD).
أحيل الموقوف إلى مفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائيّة الكائن في بعقلين، أو الاتّصال على أحد الرَّقمَين: 300216-25 أو 300187-25، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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