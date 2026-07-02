مرقص: الرئيس سلام اكد في مجلس الوزراء ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني

اشار وزير الاعلام المحامي بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى ان "رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّ المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها، لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".