رجي عن زيارة الشيباني: كرست صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا

كتب وزير الخارجية يوسف رجي على إكس: "أتت زيارة وزير الخارجية السوري الصديق أسعد الشيباني لتكرّس صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية، قوامها الندية والاحترام المتبادل، والاعتراف الكامل بسيادة كل دولة، والعمل المشترك انطلاقاً من المصالح المشتركة للشعبين.

وقد جدّد التأكيد على احترام سوريا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع التأكيد على الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والإنمائية، والتنسيق في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

ولبنان ماضٍ في بناء علاقة متوازنة مع سوريا الجديدة، من دولة إلى دولة، على أساس السيادة الكاملة، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة."