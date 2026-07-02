الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز

أخبار لبنان
2026-07-02 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الصحة نفت أنباء مختلقة: تغطية الطوارئ والإستشفاء تشمل كل اللبنانيين غير المضمونين نازحين وغير نازحين من دون أي تمييز

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان، أوضح أنه "خلافًا لما يتم تداوله، فإن الوزارة، وبموجب القرار الصادر عن الوزير الدكتور ركان ناصر الدين، مستمرة بتغطية خدمات الطوارئ والإستشفاء لكل اللبنانيين غير المضمونين، سواء كانوا نازحين عن بلدانهم وقراهم ام غير نازحين، وذلك بنسبة مئة في المئة في المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة التي وافقت على السقف العلاجي العادل المحدد من قبل الوزارة( مرفق لائحة بالمستشفيات)".

وأكدت الوزارة أن "ما يسري على النازحين غير المضمونين يسري كذلك على غيرهم من اللبنانيين غير المضمونين غير النازحين، وليس من إستثناءات أو تمييز في هذا المجال على الإطلاق، والأنباء التي يتم تسريبها او التداول بها في هذا الشأن هي انباء إما مختلقة أو مغلوظة.والدليل ان العدد الأكبر من المستفيدين من قرار التغطية سجل في مستشفيات محافظتي الشمال وعكار". 

وختمت: "لا بد من التوضيح أن قرار التغطية يشمل كل حالات الطوارئ إضافة إلى عدد معين من الحالات الاستشفائية وليس كل الحالات". 

وذكرت ب"الخط الساخن 1787 للإستفسار في خلال ساعات الدوام عن أي سؤال".  
 

أخبار لبنان

الصحة

أنباء

مختلقة:

تغطية

الطوارئ

والإستشفاء

اللبنانيين

المضمونين

نازحين

نازحين

تمييز

LBCI التالي
حملة مشتركة في بيروت تسفر عن حجز 880 دراجة آلية وتنظيم 4528 محضر مخالفة
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

وحدة إدارة الكوارث نفت شائعات إخلاء مركز إيواء النازحين في العباسية

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-13

وزير الخارجية الإيطالي من بعبدا: نريد أن ندعم الشعب اللبناني والنازحين ولقد سبق لنا أن أرسلنا مساهمة كبيرة للشعب اللبناني والنازحين وسنفعل ذلك قريبا بالاشتراك مع الفاو

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-05

الرئيس عون من بكركي: نعمل ما في وسعنا للمحافظة على كرامة النازحين وأشكر كل من بادر بذلك من الخارج والداخل وخصوصًا اللبنانيين الذين احتضنوا أهلهم

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-15

كركي: الضمان يضخّ 375 مليار ليرة لدعم القطاع الصحّي وتأمين الخدمات للمضمونين ويطلب من المستشفيات والأطبّاء مراعاة أوضاع النازحين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:35

وفد من حركة أمل يلتقي قاليباف في طهران وينقل إليه رسالة من بري

LBCI
أخبار لبنان
14:12

وفد نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زار المحافظ مكاوي للبحث في آلية تنفيذ مضمون البلاغ المتضمن تنظيم التراخيص

LBCI
أخبار لبنان
13:58

حملة مشتركة في بيروت تسفر عن حجز 880 دراجة آلية وتنظيم 4528 محضر مخالفة

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-06-17

"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية قصفت صباحا بلدتي كفررمان والنبطية الفوقا وأطراف بلدتي شوكين وميفدون

LBCI
أخبار لبنان
06:50

تدشين صالون الشرف بحلته الجديدة في المطار وخطة تطوير شاملة... رسامني: وزارة الأشغال تعتزم افتتاح مرفق جديد كل ثلاثة أشهر

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-30

الجيش نفّذ عملية دهم في ايعات - بعلبك على أثر إطلاق نار خلال إشكال وضبط أسلحة وذخائر حربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
13:19

بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف

LBCI
أخبار لبنان
13:13

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:07

مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

LBCI
أخبار لبنان
16:18

بلدية فرون وأهاليها يرفضون إدراج البلدة ضمن توصيف “مناطق تجريبية” ويحذرون من استخدام مصطلح “السيطرة بالنار”

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 2-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More