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حملة مشتركة في بيروت تسفر عن حجز 880 دراجة آلية وتنظيم 4528 محضر مخالفة
أخبار لبنان
2026-07-02 | 13:58
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حملة مشتركة في بيروت تسفر عن حجز 880 دراجة آلية وتنظيم 4528 محضر مخالفة
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيانٍ ما يلي: "في إطار تنفيذ قرار معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار القاضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات الآلية والحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقيها لما تشكله من تهديد للسلامة العامة، نُفّذت سلسلة من المهمات الميدانية المشتركة بين سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت
وشملت هذه المهمات عدداً من الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية في العاصمة، حيث أُقيمت حواجز ثابتة ونُفذت عمليات تدقيق مكثفة استهدفت ضبط المخالفات وتطبيق القوانين المرعية الإجراء. وتولى عناصر وحدة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة، التي نُفذت خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران 2026 ولغاية 1 تموز 2026، عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة، إضافة إلى تنظيم 4528 محضر مخالفة بحق المخالفين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري، والحد من المخالفات التي تعرض مستخدمي الطرق للخطر، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة وترسيخ احترام القوانين داخل مدينة بيروت".
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