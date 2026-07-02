الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد من حركة أمل يلتقي قاليباف في طهران وينقل إليه رسالة من بري

أخبار لبنان
2026-07-02 | 14:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد من حركة أمل يلتقي قاليباف في طهران وينقل إليه رسالة من بري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفد من حركة أمل يلتقي قاليباف في طهران وينقل إليه رسالة من بري

التقى وفد حركة امل مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في مقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.
رئيس وفد حركة امل الدكتور خليل حمدان استهل اللقاء بنقل تحيات دولة الرئيس نبيه بري واعتذاره عن المشاركة شخصيا في مراسم تشييع الامام الشهيد السيد على الخامنئي (قدس سره) لأسباب طارئة. كما سلمه رسالة خطية من الرئيس بري.

النائب قبلان
بدوره النائب قبلان قبلان  تمنى على الرئيس قاليباف زيارة الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والمناطق التي تعرضت لهمجية ووحشية الاعتداءات الإسرائيلية.

قاليباف
الرئيس قاليباف رحب بوفد حركة امل وحمله تحياته وسلامه للرئيس نبيه بري.
ودار حوار حول الظروف والمستجدات الدولية والإقليمية  ومدى انعكاساتها على دول المنطقة وخصوصا لبنان.

أخبار لبنان

يلتقي

قاليباف

طهران

وينقل

رسالة

LBCI التالي
شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا
وفد نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زار المحافظ مكاوي للبحث في آلية تنفيذ مضمون البلاغ المتضمن تنظيم التراخيص
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-15

إعلام إيراني: وفد باكستاني في طريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

النائب سامي الجميل لـ جدل: مرجعية حركة أمل ليست إيران فعقيدتها لبنانية وجمهور حركة أمل والرئيس بري لديهم دور كبير اليوم ولدي قناعة بأن "أمل" حزب لبناني

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-15

رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية رسمية: وفد باكستاني في طريقه إلى إيران لنقل رسالة الولايات المتحدة والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات

LBCI
خبر عاجل
2026-04-09

الخارجية الإيرانية: قاليباف سيرأس وفد التفاوض وتبادل الرسائل مستمر عبر باكستان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:50

باسيل: نحن مع التفاوض مع اسرائيل بغض النظر اذا كان مباشرا أو غير مباشر لأنه بديل عن الحرب

LBCI
أمن وقضاء
16:00

اللواء عبدالله استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:44

شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا

LBCI
أخبار لبنان
14:12

وفد نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زار المحافظ مكاوي للبحث في آلية تنفيذ مضمون البلاغ المتضمن تنظيم التراخيص

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:59

منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
خبر عاجل
14:15

الخارجيّة الفرنسيّة لـ"الحدث": نشر قوّات دوليّة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمّة "اليونيفيل" بطلبٍ منه ودعمًا لجيشه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

صالون الشرف… لوك جديد وترقية لتجربة السفر في مطار بيروت

LBCI
رياضة
13:20

نتائج كأس العالم ومباريات الساعات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
13:19

بين سوريا ولبنان مشكلة اعتراف

LBCI
أخبار لبنان
13:13

الملف اللبناني يتصدر أولويات واشنطن وتباينات مع إسرائيل حول التنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:07

مصدر للـLBCI: إشادة سورية بموقف بري خلال الحرب السورية وانفتاح على جميع المكونات اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
06:35

بعد غضب ألمانيا... فيفا يحسم الجدل ويكشف سبب إلغاء الهدف المثير للجدل

LBCI
أخبار لبنان
07:52

عون: المفاوضات حرب دبلوماسية ووزير الخارجية السوري يؤكد التزام دمشق بعلاقات دولة مع دولة

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
صحف اليوم
07:30

جنبلاط: لن أكون جزءاً من ائتلاف لاسقاط اتفاق الإطار ومستعد لمساعدة الدولة إن أرادت إعادة النظر فيه

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
أمن وقضاء
09:34

أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب

LBCI
اسرار
23:53

أسرار الصحف 2-7-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More