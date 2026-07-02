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وفد نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زار المحافظ مكاوي للبحث في آلية تنفيذ مضمون البلاغ المتضمن تنظيم التراخيص
أخبار لبنان
2026-07-02 | 14:12
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وفد نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها زار المحافظ مكاوي للبحث في آلية تنفيذ مضمون البلاغ المتضمن تنظيم التراخيص
زار وفد من نقابة موزعي قوارير الغاز ومستلزماتها في لبنان، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي .
وضم الوفد رئيس النقابه جان حاتم، أمين السر المختار عبد الهادي كمال العبيدي واعضاء الهيئه الاداريه علي مراد وجوني حداد.
وجرى خلال اللقاء، وفق بيان وزعته النقابة، "البحث في سبل تنسيق الآلية المطلوبة لتنفيذ مضمون البلاغ الصادر عن المحافظ والمتضمن تنظيم التراخيص المطلوبة وتوفير سبل تدابير السلامة العامة للمحال التي تتعاطى بيع قوارير الغاز للمستهلكين.
وسلم وفد النقابة للمحافظ الملاحظات القانونية وأطلعه على عمل وانشطة النقابة لجهة تنظيم المهنة وعمل المنتسبين للنقابة وتـأمين مستلزمات السلامة العامة وذلك بالتعاون مع وزاره الطاقة والمياه ومحافظة جبل لبنان .
وأكد المحافظ مكاوي لوفد النقابة انه "سيحرص على توفير التسهيلات اللازمة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة التي تتلائم مع صيغه البلاغ الصادر"، مؤكدا "ان البلاغ في حال تم انجاح تنفيذه بالأطر القانونية المطلوبة مع ضرورة التأكيد والحفاظ على السلامة العامة سيصار الى تعميمه على بقية المناطق اللبنانيه"، مشددا على "اهمية التعاون مع نقابة الغاز صاحبة الاختصاص".
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