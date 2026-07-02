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شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا

أخبار لبنان
2026-07-02 | 15:44
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شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا
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شيباني من طرابلس: لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين ومتري يدعو إلى انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا

إختتم وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني زيارته مدينة طرابلس.

وكان الشيباني وجه التحية مرارا إلى الحشود التي كانت في استقباله وفي وداعه، والتي اطلقت هتافات مؤيدة للرئيس أحمد الشرع وله.

كما شارك الشيباني في لقاء في دار الفتوى، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري، ومفتيي طرابلس محمد امام، وعكار زيد بكار زكريا، إلى المطرنين ادوار ضاهر وافرام كرياكوس والمفتي الاسبق الشيخ مالك الشعار وأمين الفتوى في طرابلس الشيخ بلال بارودي، وممثل المطران يوسف سويف الخورأسقف أنطوان مخايل، ورئيس دائرة الأوقاف في طرابلس الشيخ بسام البستاني، والنواب: أشرف ريفي وعبد الكريم كبارة وإيهاب مطر وطه ناجي وإيلي خوري وجميل عبود وجهاد الصمد وعبد العزيز الصمد واحمد الخير وفيصل كرامي ومحمد يحيى ومحمد سليمان ووليد البعريني والنائبان السابقان سمير الجسر وأحمد فتفت، ونقباء الأطباء إبراهيم مقدسي والمحامين مروان ضاهر وأطباء الأسنان ميلاد ديب ومحافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي ورئيس المنطقة الاقتصادية في الشمال حسان ضناوي ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر ورئيس مجلس ادارة - المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي هاني الشعراني.

وفي تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، قال: "أولا أريد أن أشكر لأهل طرابلس ما غمرونا به للحقيقة، خجلونا بهذا الاستقبال، نعتقد ان هذه الزيارة هي نوع من الوفاء لاهل طرابلس الذين وقفوا الى جانب الثورة السورية بكل التقدير والتحية". 

وعن اللقاء مع الفعاليات الروحية والنيابية والنقابية، قال: "كان لقاء مميزا وايضا قدم كل التنوع الموجود في عاصمة الشمال طرابلس عاصمة العلم والعلماء والحمد لله كان الحديث طموحا جدا. وكان هناك ايضا تقابل في الرؤى بشكل نطمح لكي يكون هذا اللقاء ايضا مناسبة لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما هو فيه خير البلدين".

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "كنت سعيدا لوجودي في طرابلس في استقبال الاخ العزيز الوزير الشيباني، ولبنان وسوريا تربط بينهما وشائج كثيرة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والثقة والزيارة، زيارة الوزير الشباني هي لتثبيت هذه العلاقة وقد وقعنا هذا الصباح اتفاقية حول انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا ولكن هذه الزيارة ايضا مهمة لانه فيها انفتاح على كل الناس على كل الاتجاهات اللبنانية في المجموعات الروحية اللبنانية وهذا دليل على ان سوريا تريد ان تنفتح على لبنان وعلى كل اللبنانيين دون ان تتدخل في الشؤون اللبنانية". 

وعن تقييمه لنهار رأس الدبلوماسية السورية ومواقفه وبخاصة ما يتعلق باحتمال التلاقي مع "حزب الله"، قال متري: "لقد ابدى الوزير الشباني انفتاحا على كل اللبنانيين وطوى صفحة الماضي واحقاد الماضي، وينظر الى المستقبل الى المصلحة اللبنانية السورية، والقيادة السورية الجديدة لم تقبل ولا لمرة ان تتدخل في شؤون لبنان الداخلية".

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