نواف سلام: مبروك لشعبينا الشقيقين توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، و وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا و"استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار" ، وقعت بالأمس مع ممثل… pic.twitter.com/SIu4EOzSa2
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) July 3, 2026
بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، و وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا و"استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار" ، وقعت بالأمس مع ممثل… pic.twitter.com/SIu4EOzSa2