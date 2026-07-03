نواف سلام: مبروك لشعبينا الشقيقين توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "إكس": "بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا واستناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وقعت بالأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية، معالي الأخ أسعد الشيباني، اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة. مبروك لشعبينا الشقيقين".