حبيب يعرض مع وزير العمل شؤون مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وعرض حبيب خلال اللقاء، آلية سير القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أبلغ الوزير تفاصيل خفض معدل الفائدة السنوي المعمول به حالياً على القروض السكنية، من ٦% إلى ٥،٧٥%.

وتطرق البحث إلى الرابط الإلكتروني بين وزارة العمل ومصرف الإسكان لتسهيل معاملات المواطنين، لا سيما تسهيل الحصول على تراخيص عمل للعمال الأجانب وإصدار شهادات إيداع في هذا الخصوص.

كذلك شرح حبيب مشاريع المصرف المستقبلية والجهود الحثيثة التي يبذلها للحصول على قروض من الصناديق العربية المختصة.

وأبدى الوزير حيدر كل دعم لجهود مصرف الإسكان في هذه المرحلة الحرِجة التي يمر بها لبنان واللبنانيون ولا سيما على الصعيد الاجتماعي.