الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان

أخبار لبنان
2026-07-03 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حركة &quot;أمل&quot; تجدد رفضها القاطع لـ&quot;إتفاق الإطار&quot;: الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان

أكد المكتب السياسي في حركة "أمل" أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان بشكل عام والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والجنوب على وجه الخصوص والمتواصل بأشكال شتى قتلا وتهجيراً قسرياً لمئات الآلاف من أبناء القرى الجنوبية وتدميراً متواصلا تحت جنح وقف اطلاق النار بشكل ممنهج لعشرات القرى وجعلها غير صالحة للعيش والحياة الانسانية، يخطئ أي لبناني في أي موقع كان في السلطة على اختلاف مواقعها أو في المعارضة أو الموالاة الظن بأن هذا العدوان يستهدف طائفة أو منطقة أو جهة حزبية أو سياسية بعينها، إنما هو عدوان على لبنان وعلى كل طوائفه ، وعلى نموذجه الحضاري والروحي والثقافي والتراثي والإنساني". 

ورأى في بيان لمناسبة "يوم شهيد حركة أمل"، أنه "عدوان يرتقي إلى مستوى حرب الإبادة التي تستوجب تضافر كل الطاقات والجهود الوطنية والإقليمية والدولية لإنهائها فورا بما يحفظ للبنان وحدته وسيادته ويعيد ابناءه الى ديارهم التي اخرجوا منها بغير حق، وفرض انسحاب غير مشروط لقوات الاحتلال الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها إنفاذاً لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم في تشرين الثاني عام 2024، بعيدا عن أي محاولة للاستثمار على الوقائع الميدانية لهذا العدوان لأغراض سياسية داخلية رخيصة أو لأطماع عدوانية إسرائيلية معروفة للقاصي والداني وهي أهداف نرفضها رفضا مطلقا وسنقاومها بشتى الأساليب القانونية والدستورية المتاحة".

وجددت حركة "أمل" رفضها القاطع  لكل ما ورد بما يسمى إتفاق الإطار، سواء عبر ما يسمى بالمناطق التجريبية أو من خلال المحاولة الإسرائيلية المكشوفة الرامية في البنود العلنية والملحق السري إلى تحويل الجيش لضابطة عدلية في خدمة أجندات الاحتلال ومشاريعه الفتنوية. 

وأكدت أن الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد، هم الرهان، وأن هذه المؤسسة الوطنية الجامعة وبعقيدتها الراسخة هي فوق الشبهات وهي خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان وتحت أي ظرف من الظروف.

كما أكدت الحركة أن الجرائم التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية بحق الطفولة والانسان والتراث والثقافة والاقتصاد والحقول الزراعية والإعلاميين وطواقم الإسعاف والمراكز الصحية والتربوية والأماكن والرموز الدينية والروحية، واستخدمت اسرائيل في ارتكابها مختلف صنوف الأسلحة الفتاكة ومنها المحرم دوليا خلافا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني هي جرائم حرب موصوفة، لا يجوز تحت أي صيغة من الصيغ لا في اتفاق إطار ولا في أي معاهدة إسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن فالسجل الإجرامي وملاحقة المجرمين لا تعلق زمنيا في مواد ولا تبيض في اتفاقات".

وجددت حركة "أمل" دعوتها اللبنانيين، جميع اللبنانيين، إلى "نبذ خطاب الكراهية والتحريض وتقديم المشترك فيما بينهم وهو لبنان الذي كان ويجب أن يبقى بحدوده المعترف بها دوليا ومن دون "مناطق تجريبية" وطنا نهائياً لجميع أبنائه".

أخبار لبنان

حركة أمل

إتفاق الإطار

الجيش اللبناني

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
حبيب يعرض مع وزير العمل شؤون مصرف الإسكان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

النائب سامي الجميل لـ جدل: مرجعية حركة أمل ليست إيران فعقيدتها لبنانية وجمهور حركة أمل والرئيس بري لديهم دور كبير اليوم ولدي قناعة بأن "أمل" حزب لبناني

LBCI
صحف اليوم
2026-07-02

بري لـ"الديار": "اتفاق الإطار" اتفاق فتنة... وباب التسوية لا يزال مفتوحاً

LBCI
أخبار لبنان
06:56

المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن

LBCI
صحف اليوم
2026-07-02

كوبر يرسم أسس تنفيذ "اتفاق الإطار" في لبنان (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة

LBCI
أمن وقضاء
08:27

سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات

LBCI
أخبار لبنان
08:09

كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة

LBCI
أخبار لبنان
07:36

الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-22

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى وشمال إسرائيل

LBCI
فنّ
2026-04-20

فقد القدرة على الكلام وتوقف قلبه لدقائق... تدهور مفاجئ في حالة هاني شاكر الصحية!

LBCI
آخر الأخبار
07:15

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة الماضية شاحنة قرب المنطقة الأمنية عقب رصد نقل عناصر لحزب الله وسائل قتالية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-09

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: اكتشاف المسلح الذي تسلل من لبنان إلى إسرائيل تم عن طريق الصدفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
أخبار دولية
07:24

مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:12

في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها

LBCI
أخبار لبنان
07:10

كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما

LBCI
أخبار لبنان
07:04

لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها

LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
أمن وقضاء
09:34

أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More