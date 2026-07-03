الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن
أخبار لبنان
2026-07-03 | 06:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن
أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "ثوابتنا في هذا البلد تبدأ بتأكيد الصيغة الوطنية والشراكة السياسية وما يلزم للعائلة اللبنانية ومواثيقها التوافقية، وحتماً هذه الثوابت لا قيمة لها بلا دولة مستقلة ذات قرار وطني حرّ وجيش وطني أبيّ يقاتل على الحدود الوطنية، وهو ما يعاني منه لبنان في هذه الفترة المعقّدة لدرجة الانتحار الوطني".
وقال قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة إن "واقع البلد اليوم غارق بمشروع مكرّر لصهينة لبنان، إلا أن صيغة الصهينة هذه المرة أخطر ألف مرة من اتفاق 17 أيار، وهذا ما يختصره إطار واشنطن الصهيوني الذي يهدد الواقع الأمني والسياسي ويضرب صميم الصيغة التاريخية للبنان الدولة ولبنان الشراكة الوطنية، والرئيس جوزاف عون مطالبٌ بالتراجع عن هذه الخطيئة الوطنية التي أغرق البلد فيها، والبلد غير قابل للتجربة بل لا يتحمّل تجارب انتحارية، وإذا كنت تفتخر بأقوال ومبادئ الإمام السيد موسى الصدر، فهو الذي قال: " إسرائيل شر مطلق"، " وإسرائيل عدو تاريخي قام ويقوم على العدوان والاحتلال والغدر والإرهاب"، (وهذا تاريخه فاقرؤه جيداً، ليس في لبنان فحسب وليس في الحاضر فحسب)، ولن نعطيه أي مصلحة أمنية أو سياسية".
وأضاف: "اتفاق الإطار هو سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن، والحل بتكريس شراكة وظيفية سيادية بين الجيش والمقاومة ضمن صيغة أمن وطني استراتيجي، وما قدّمته المقاومة على صعيد الدفاع الوطني أمام أخطر ترسانة في العالم لا مثيل له في القرن الواحد والعشرين، والسلطة الحالية هي معنية بمصالح لبنان وليس بمصالح تل أبيب، ولا شيء أغرب من هذه السلطة الاستسلامية؛ نعم هي استسلامية مهما قلّبنا وبدّلنا العناوين والجهات، لأنها سلطة عاجزة ومشلولة ومع ذلك تصرّ على لعب دور الوكيل على حساب المصالح الوطنية، فبدل أن تقوم هذه السلطة بمصالح لبنان السيادية والمالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية نجدها في هذا المجال أصبحت عبئاً وطنياً وكارثة تاريخية".
واعتبر المفتي قبلان أن "اليوم البلد مشلول والسلطة الحالية مشلولة، وسط حاجة ماسة لسلطة فاعلة وقادرة، وذات شراكة وطنية استنهاضية للقيام بوظيفتها الإغاثية والإنمائية والتطويرية والسيادية والاجتماعية، فمشكلة لبنان اليوم بسلطته التنفيذية والتي لا وظيفة لها إلا تكريس الاحتلال الصهيوني وضرب الصيغة التوافقية الوطنية ونسف العقيدة الوطنية، بل ذهبت أكثر من ذلك بأن تمنع أي إغاثة أو مشاريع إنقاذ أو إنماء داخلي. والأحزاب والقوى اللبنانية اليوم مطالبة بصرخة وطنية وبمشروع إنقاذ بديل لنتلافى فشل السلطة الحالية... وفي هذا المجال أنصح اليمين المتطرف بعدم السقوط بنفق الصهيونية الجديدة، بل السلطة القضائية مطالبة بملاحقة مجرمي اللسان ومثيري الفتن الطائفية، لأن ذلك يضع البلد في قلب فوضى تدميرية.
وأسف المفتي قبلان إلى أن "الاعلام المتصهين يلعب أخطر أدوار تل أبيب في الداخل اللبناني، والتعويل على تل أبيب تعويل على فتنة وخراب، وواقع المنطقة يعيش تحوّلات جذرية ومضيق هرمز بدّل التوازنات، وفي هذا المجال دول الخليج مطالبة بموقف يليق باستقلال المنطقة عبر تقديم المصالح العربية والإسلامية على غيرها، وزمن أمركة الشرق الأوسط يلفظ أنفاسه".
وأكد أن "مستقبل المنطقة يمر بإسلام آباد والرياض وطهران وأنقرة والقاهرة وبغداد، ولا بديل عن هذه الصيغة، ومن يتمسّك بمسار واشنطن الصهيوني مقابل مسار إسلام آباد إنما يضع لبنان فوق المذبح الوطني، ولن نسمح لهذه السلطة المتواطئة أن تنحر لبنان، والخيانة السياسية أخطر أنواع الخيانة في التاريخ، واليوم الرئيس نبيه بري ضمانة وطنية، لا ضمانة أو اتفاق دولي فوق عقيدته الوطنية، وخِتمُ السلطة لا يغطي جريمة الخيانة، ولا يعطي السلطة الخائنة أي شرعية، بل باب الحلول الوطنية يمر من عين التينة، وفرصة بعبدا سقطت إلا أن تنقذ نفسها من خلال عين التينة، ودون ذلك ستبقى السلطة الحالية مجرد جثة".
ووجه المفتي قبلان "كلمة أخيرة للشعب اللبناني" بالقول: "حكومة بلادكم لا شغل لها إلا تطويب البلد للصهاينة، وقصة بلد وأزمات في جميع القطاعات من بطالة وتضخّم وفساد وجريمة وفقر وكوارث معيشية لا دخل لهذه الحكومة فيها، لأنها حكومة تطبيع واستسلام مطلق، وما نريده سلطة وطنية تتصالح مع شعبها ومقاومتها وعقيدتها الوطنية ومصالحها الأمنية والسياسية، فضلاً عن مشاريع لبنان الإنمائية والإنقاذية، وهذه السلطة ليست كذلك"... مؤكداً أن "المطلوب صيغة وطنية لمفهوم السلطة التي تجمع وتنقذ وتحمي لبنان".
أخبار لبنان
قبلان:
"إتفاق
الإطار"
تاريخي
الثمن
التالي
بري عرض وناصر الدين لواقع القطاع الصحي وبحث مع الوزير مرقص شؤونا وطنية وإعلامية واستقبل قائد الجيش
الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-26
قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان
أخبار لبنان
2026-06-26
قبلان بعد توقيع اتفاق اطار بين لبنان واسرائيل: هذه الصفقة "الشنيعة" لن تمر مهما كلفت من أثمان
0
أخبار لبنان
2026-04-28
المفتي قبلان في رسالة مفتوحة إلى عون: المطلوب مبادرة وطنية والانسحاب من التفاوض المباشر
أخبار لبنان
2026-04-28
المفتي قبلان في رسالة مفتوحة إلى عون: المطلوب مبادرة وطنية والانسحاب من التفاوض المباشر
0
صحف اليوم
2026-07-02
كوبر يرسم أسس تنفيذ "اتفاق الإطار" في لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-07-02
كوبر يرسم أسس تنفيذ "اتفاق الإطار" في لبنان (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
2026-06-29
"لقاء سيدة الجبل": لبنان بعد اتفاق الاطار ليس كما قبله
أخبار لبنان
2026-06-29
"لقاء سيدة الجبل": لبنان بعد اتفاق الاطار ليس كما قبله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:47
حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة
أخبار لبنان
08:47
حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة
0
أمن وقضاء
08:27
سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات
أمن وقضاء
08:27
سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات
0
أخبار لبنان
08:09
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة
أخبار لبنان
08:09
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة
0
أخبار لبنان
07:36
الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء
أخبار لبنان
07:36
الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى وشمال إسرائيل
آخر الأخبار
2026-03-22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى وشمال إسرائيل
0
فنّ
2026-04-20
فقد القدرة على الكلام وتوقف قلبه لدقائق... تدهور مفاجئ في حالة هاني شاكر الصحية!
فنّ
2026-04-20
فقد القدرة على الكلام وتوقف قلبه لدقائق... تدهور مفاجئ في حالة هاني شاكر الصحية!
0
آخر الأخبار
07:15
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة الماضية شاحنة قرب المنطقة الأمنية عقب رصد نقل عناصر لحزب الله وسائل قتالية
آخر الأخبار
07:15
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا الليلة الماضية شاحنة قرب المنطقة الأمنية عقب رصد نقل عناصر لحزب الله وسائل قتالية
0
آخر الأخبار
2026-06-09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: اكتشاف المسلح الذي تسلل من لبنان إلى إسرائيل تم عن طريق الصدفة
آخر الأخبار
2026-06-09
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: اكتشاف المسلح الذي تسلل من لبنان إلى إسرائيل تم عن طريق الصدفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي
0
أخبار دولية
07:24
مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية
أخبار دولية
07:24
مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية
0
أخبار لبنان
07:12
في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها
أخبار لبنان
07:12
في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها
0
أخبار لبنان
07:10
كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما
أخبار لبنان
07:10
كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما
0
أخبار لبنان
07:04
لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها
أخبار لبنان
07:04
لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها
0
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
رياضة
13:38
المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟
0
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
0
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
رياضة
13:23
لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم
0
أخبار دولية
13:21
الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة
أخبار دولية
13:21
الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
أمن وقضاء
13:24
بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟
3
أخبار دولية
00:48
بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران
أخبار دولية
00:48
بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران
4
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
أمن وقضاء
11:22
تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد
5
أمن وقضاء
03:46
مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
أمن وقضاء
03:46
مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
6
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
أخبار لبنان
10:46
تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"
7
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
موضة وجمال
06:28
بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها
8
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
أمن وقضاء
09:34
أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More