كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما

رحّب رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، مؤكداً أن طرابلس والشمال سيبقيان عربيي الهوية والانتماء.وتطرق كرامي خلال رعايته مراسم صلح اجتماعي في منطقة البداوي، الى إتفاق الإطار، قائلا إنه ليس اتفاقا مبرما.