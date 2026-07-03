في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها

نفّذ أهالي وطلاب ومعلمو المدرسة الإنجيلية اعتصامًا رمزيًا داخل حرم المدرسة في النبطية، احتجاجًا على قرار إقفالها عقب الأضرار التي لحقت بها جراء العدوان الإسرائيلي.وأبدى المعتصمون استغرابهم من هذا القرار، ولا سيّما أن الأضرار داخل المدرسة محدودة.