الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان" صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني على بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية".



وقال الرئيس عون في خلال استقباله وفوداً من رابطة جامعات لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية الى: "قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأميركي هو مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقررعنا وتفاوض علينا"



‏وأضاف: "نحن بلد ديمقراطي يحترم حرية الرأي ولكن هناك خطوط حمر لا يجوز تجاوزها كالسعي الى الفتنة او اسقاط الحكومة في الشارع".



وشدد على أن" القوة ليست في القدرة على خوض الحرب او تأمين إستمرايتها، بل بشجاعة إنهائها من خلال التفاوض الذي هو معركة من دون إراقة دماء".



‏واكد أن "ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية"



من جهته، أكد رئيس "تجمّع جامعات لبنان" الدكتور الياس الوراق ان" خلاص الوطن يأتي من ارادة ابنائه، ويبقى رجاؤنا في تفانيكم في خدمة هذا الوطن من موقع رئاسته كما كنتم متفانين في خدمته من موقع قيادة الجيش".



اما الرئيس العام للرهبانية المارونية اللبنانية الاباتي هادي محفوظ فاكد "الوقوف الى جانب الرئيس عون في سعيه لقيادة بلدنا في مسار مجيد يعكس مسار التقهقر والحرب والخراب والتشلع".



