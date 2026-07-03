الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة

أخبار لبنان
2026-07-03 | 08:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كرامي تصدر تعميما يحدد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة

أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي التعميم رقم ٤١/م/٢٠٢٦ حول تحديد شروط وإجراءات التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات.
 
وجاء في التعميم: 
 
استنادًا إلى مقتضيات المصلحة التربوية العليا، وحرصًا على حسنانتظام الامتحانات الرسمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين،وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) الصادر بتاريخ 25/6/2026 القاضي بإجراء دورة خاصة لمرشحي الشهادة الثانوية العامة بفروعهاالأربعة رغم الإعفاء من الامتحانات الرسمية لهذه الشهادة للعامالدراسي 2025-2026،
يقتصر حق التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيلالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة مع العلامات على الفئات الآتية،وذلك وفقًا للأحكام والشروط المحددة في هذا التعميم.
 
أولًا - الفئات التي يحق لها التقدّم إلى الدورة الخاصة
 
يحق للفئات الآتية التقدّم إلى الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية لنيلالشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026:
 
1. المرشحون بصفة الأحرار (الطلبات الحرة).
2. المرشحون الراسبون الذين حصلوا على معدل يقل عن (9.5/20) فينتائجهم المدرسية المعتمدة حتى تاريخ 1 آذار 2026.
3. المرشحون الناجحون الذين تستوجب أوضاعهم القانونية أوالأكاديمية أو الوظيفية، حصرًا، التقدّم إلى الامتحانات الرسمية، وذلكفي إحدى الحالات الآتية:
 
أ- الحاصلون على قبول جامعي خارج لبنان، شرط تقديم كتاب قبولجامعي رسمي (Letter of Acceptance) أو إفادة تسجيل صادرة عنجامعة معترف بها أصولًا.
 
ب- الحاصلون على قبول جامعي داخل لبنان، شريطة إبراز إفادةرسمية صادرة عن الجامعة تثبت أن استكمال التسجيل أو الاستفادةمن منحة دراسية يقتضي إبراز الشهادة الثانوية العامة مع العلامات.
 
ت- المرشحون المتفوّقون الراغبون بالحصول على منح دراسية، شرط ألايقل المعدل المدرسي عن (16/20)، ويثبت ذلك بموجب كشف العلاماتللعام الدراسي 2025-2026.
 
ث- المرشحون الذين تتطلب حالات توظيفهم إبراز الشهادة الثانويةالعامة مع العلامات، شرط إبراز مستند رسمي صادر عن جهة العمل أوعرض عمل يثبت صراحة هذا الشرط.
 
4. المرشحون الناجحون في امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعهاالأربعة في دورة عام 2025 والحاصلون على معدل عام يقل عن(12/20).
 
ثانيًا - المستندات
 
تشكل المستندات المحددة في المادة الأولى جزءًا لا يتجزأ من شروطالترخيص بالتقدّم إلى الدورة الخاصة، ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍلها أصولًا.
 
ثالثًا - آلية تقديم الطلبات ودراستها
 
تُقدَّم طلبات المرشحين الناجحين الراغبين بالتقدّم إلى الدورة الخاصةمن قبل الثانويات الرسمية والخاصة ، مرفقة بالمستندات المطلوبة، عبرالبرنامج المخصص لهذه الغاية، وذلك ضمن المهلة التي تحددها المديريةالعامة للتربية.
 
وتُحال الطلبات إلى لجنة تُشكَّل لهذه الغاية، تتولى دراسة الملفاتوالمستندات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المحددة في هذاالتعميم، وترفع توصياتها إلى وزيرة التربية والتعليم بشأن قبول الطلباتأو رفضها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
 
رابعًا - التحقق من العلامات
 
تؤكد وزيرة التربية والتعليم العالي ضرورة قيام المديرية العامة للتربيةبالتحقق من صحة العلامات المدرسية التي أدخلتها المدارس والثانويات واعتمدت لغايات تطبيق أحكام هذا التعميم، بجميع الوسائل التي تراهامناسبة، بما في ذلك التدقيق والمطابقة وطلب أي مستندات أو بياناتإضافية عند الاقتضاء.
 
وتتحمل المدارس المسؤولية الكاملة عن صحة جميع العلامات والبياناتالتي قامت بإدخالها على النظام الإلكتروني، وتعد مسؤولة عن أي خطأأو مخالفة أو تلاعب يثبت بشأنها.
 
كما تتولى المديرية العامة للتربية متابعة أي معلومات أو معطيات أوشكاوى ترد إليها بشأن وجود أخطاء أو مخالفات أو تلاعب فيالعلامات، والتحقق منها وفقًا للأصول.
 
وفي حال ثبوت وجود أي تلاعب أو إدخال بيانات غير صحيحة أومخالفة لأحكام هذا التعميم، تُتخذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبةبحق المسؤولين عنها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية قانونية أو مسلكيةأخرى قد تترتب وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

أخبار لبنان

تعميما

وإجراءات

التقدّم

الدورة

الخاصة

للامتحانات

الرسمية

الشهادة

الثانوية

العامة

LBCI التالي
سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات
الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-01

وزيرة التربية تصدر تعميماً بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 واعتماد ثلاث دورات لضمان العدالة التربوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-16

الدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-25

وزيرة التربية: مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والباكالوريا الفنية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-05

وزارة التربية تطلق برنامج دعم أكاديميّ مجانيّ ومكثّف لطلاب الثانويات الرسمية الذين يستعدون لامتحانات الشهادة الثانوية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيم المخالفة

LBCI
أمن وقضاء
08:27

سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات

LBCI
أخبار لبنان
07:36

الرئيس عون: فصل المسار عن الإيراني–الأميركي قرار سيادي والتفاوض هو معركة من دون اراقة دماء

LBCI
أخبار لبنان
07:12

في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:10

كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
08:27

سرقت مصاغًا ذهبيًا من منزل في عاليه… ومخفر عاليه يوقف السارقة ويضبط المسروقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إليكم المشهد من إيران قبيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
أخبار دولية
07:24

مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:12

في النبطية... اعتصام رمزي داخل حرم المدرسة الإنجيلية احتجاجًا على قرار إقفالها

LBCI
أخبار لبنان
07:10

كرامي بشأن إتفاق الإطار: ليس اتفاقا مبرما

LBCI
أخبار لبنان
07:04

لحود جالت في صور: وزارة السياحة تدرك حجم الصعوبات وستواصل القيام بما يقع ضمن صلاحياتها

LBCI
رياضة
13:38

المانيا والخروج الباكر للمرة الثالثة... ما هي الأسباب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
رياضة
13:23

لبنان يخوض مواجهة مهمة في كرة السلة مع السعودية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية لكاس العالم

LBCI
أخبار دولية
13:21

الصين تلوّح بسلاح المعادن النادرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
13:24

بعد حادثة تحرش تعرضت لها طفلة في احد المقاهي... كيف يجب المتابعة وما دور الاهل؟

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
11:22

تعميم صورة مفقودة تعاني من اضّطرابات نفسيّة غادرت منزل ذويها في التبانة ولم تعد

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أخبار لبنان
10:46

تعميم صورة موقوف بجرم نصب واحتيال أوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر "شنغن"

LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
أمن وقضاء
09:34

أمن الدولة أوقفت سيدة استدرجت ضحاياها بذريعة تأمين انتسابهم إلى كلية الطب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More