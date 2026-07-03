الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال بين الرئيس عون والأمين العام لجامعة الدول العربية... فهمي: لبنان سيبقى في صلب اهتماماتنا

أخبار لبنان
2026-07-03 | 12:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال بين الرئيس عون والأمين العام لجامعة الدول العربية... فهمي: لبنان سيبقى في صلب اهتماماتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اتصال بين الرئيس عون والأمين العام لجامعة الدول العربية... فهمي: لبنان سيبقى في صلب اهتماماتنا

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وهنأه بتسلمه مهامه الجديدة متمنيا له التوفيق في تحقيق الأهداف التي أعلنها قبيل بدء مهامه، ووجه الرئيس عون دعوة الى الامين العام فهمي لزيارة لبنان.

وشكر فهمي الرئيس عون على تهنئته مؤكدا ان لبنان سيبقى في صلب اهتمامات جامعة الدول العربية دفاعا عن قضاياه العادلة وعن حقوقه في السيادة والكرامة، لاسيما وان لبنان عضو مؤسس في الجامعة.

أخبار لبنان

الرئيس

والأمين

العام

لجامعة

الدول

العربية...

فهمي:

لبنان

سيبقى

اهتماماتنا

LBCI التالي
مقدمة النشرة المسائية 3-7-2026
سلسلة لقاءات لرسامني...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:48

رئيس مجلس الوزراء اتصل بالأمين العام لجامعة الدول العربية وهنأه على توليه مهامه

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

سلام يشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية: دعم عربي أساسي لمواكبة تنفيذ اتفاق الإطار وإعادة الإعمار

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-26

وزير الخارجية للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لبنان ممتنن للمواقف الداعمة للحكومة

LBCI
خبر عاجل
2026-04-10

أبو الغيط في اتصال مع سلام: جامعة الدول العربية تدعم انخراط لبنان في مفاوضات وتؤيد قرارات الحكومة بسط سلطة الدولة في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:39

نواف سلام: مبروك لشعبينا الشقيقين توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة

LBCI
أخبار دولية
07:24

مقتل شخصين بضربات أوكرانية على مناطق روسية حدودية

LBCI
أخبار دولية
2026-05-15

كييف وموسكو تتبادلان 205 أسرى حرب من كل منهما

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-23

غارة تستهدف حي كسار زعتر في النبطية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

برنامج VIA للتوعية حول السلامة المروريّة من توتال للطاقات… التلاميذ صُنّاع وعي مروري وتغيير أثناء تنقّلاتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تصميم الأزياء في LAU بالتعاون مع إيلي صعب… عشرة أعوام من صناعة المصمّمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من يملك قلم التوقيع مع سوريا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

منتخب لبنان لكرة السلة يعود بفوز ثمين من جدة وجولة على نتائج كأس العالم لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية: تقييم إسرائيليّ داخليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طهران... تحضيرات واسعة لتشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الحرب فتحت أبواباً جديدة... ولبنان أمام فرصة تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

"قالوا عنّا مجانين"... بول ومارك اختارا العودة إلى لبنان رغم التحديات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
06:28

بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

LBCI
أخبار دولية
00:48

بالصور - وصول جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي إلى مصلّى الإمام الخميني في طهران

LBCI
أمن وقضاء
03:46

مروجا مخدرات ينشطان في مناطق المتن... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
خبر عاجل
14:59

منتخب لبنان لكرة السلة يفوز على نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة (النافذة الثالثة) من التصفيات الآسيوية لكأس العالم بنتيجة 88-82

LBCI
أخبار لبنان
06:38

حركة "أمل" تجدد رفضها القاطع لـ"إتفاق الإطار": الجيش اللبناني قائداً وضباطا ورتباء وأفراد هم الرهان

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 3-7-2026

LBCI
أمن وقضاء
05:57

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More