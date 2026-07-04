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السفارة الاميركية في بيروت: نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً
أخبار لبنان
2026-07-04 | 03:00
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السفارة الاميركية في بيروت: نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً
كتبت السفارة الاميركية في بيروت عبر منصة "اكس": "هذا العام، وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى الـ٢٥٠ على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تُحدد هويتنا، بل أيضاً بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقاً، مستقبلٍ يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها".
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