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الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
أخبار لبنان
2026-07-04 | 05:24
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الرئيس عون هنأ الرئيس ترامب في الذكرى الـ250 للاستقلال: نقدر مساعيكم لاعادة الامن والاستقرار الى لبنان
وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برقية تهنئة إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لمناسبة الذكرى ال٢٥٠ لاستقلال الولايات المتحدة الاميركية، تمنى فيها له وللشعب الاميركي الصديق التوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح.
وقال الرئيس عون في برقيته : " لا شك ان تاريخ العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية قديم ومتجذر، قِدَم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية التي وحدت رؤيتهما، وها هي اليوم تعود بقوة بفضل اصراركم وسعيكم الدؤوب لاعادة الاستقرار والامن الى الشرق الأوسط بشكل عام، والى لبنان بشكل خاص. واننا، اذ نقدّر مساعيكم في هذا الاطار، ندعوكم الى الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، والى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والالم ونفتح صفحة جديدة من الامل والسلام والاستقرار".
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