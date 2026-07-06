اخماد حريق في صور أتى على مساحة تُقدَّر بنحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة

أخمدت فرق الدفاع المدني اللبناني حريقاً اندلع في منطقة صور، وأتى على مساحة تُقدَّر بنحو 600 ألف متر مربع من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة.



وشاركت في عمليات الإخماد العديد من آليات الدفاع المدني اللبناني، حيث تمكّنت العناصر، بعد جهود ميدانية متواصلة، من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي والأملاك المجاورة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان.



وأكد الدفاع المدني مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية، واضعاً جهوزيته وإمكاناته في خدمة المواطنين، ودائماً إلى جانبهم.