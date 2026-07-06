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مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
أخبار لبنان
2026-07-06 | 03:58
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مخزومي من بعبدا: الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة
اعتبر النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الإعلان الصادر من واشنطن فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها".
وأكد دعمه الكامل "للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لإنجاح هذا المسار وتعزيز وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية".
واقترح "اعتماد خطة وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، بالتوازي مع بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله".
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