لقاء "سيدة الجبل": لتشكيل إطار سياسي وطني يدعم مسار لبنان المتمثل بتنفيذ قرارات "اتفاق الاطار" الموقع في واشنطن

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا.



وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه "مقابل إصرار "حزب الله" إعادة ربط مستقبل لبنان بمصير مفاوضات ايران مع الولايات المتحدة بهدف تثبيت احتلال ايران للبنان، يصرّ "لقاء سيدة الجبل" على الفصل الواضح والصريح مع مسار ايران من أجل تثبيت استقلال القرار الوطني اللبناني، ويدعم "اللقاء" أي تحرّك مدني - أهلي - حزبي لتشكيل إطار سياسي وطني يدعم مسار لبنان المتمثل بتنفيذ قرارات "اتفاق الاطار" الموقع في واشنطن".