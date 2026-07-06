بري عرض مع الحاج لواقع قطاع الإتصالات واستقبل سفير البرازيل

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا، وتم عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



واستقبل بري وزير الاتصالات شارل الحاج، وبحث معه في المستجدات السياسية والاوضاع العامة لا سيما قطاع الاتصالات.