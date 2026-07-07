رئيس الحكومة استقبل وفدا من مياومي "أوجيرو"... والأسمر أعلن تعليق التحرك غدا لإسبوع لإستكمال الحوار

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزيرَي الاتصالات شارل الحاج، والعمل محمد حيدر، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ووفدًا من العمال المياومين في نقابة "أوجيرو".



بعد اللقاء، قال الأسمر:"طُرحت خلال الاجتماع أفكار قريبة من المنطق، تمحورت أولًا حول ضمان استمرارية عمل المياومين من دون أي تحفظ، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من "أوجيرو"، وثانيًا حول السعي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، ولا سيما أن قسمًا كبيرًا منهم من المهندسين وحملة الإجازات الجامعية الذين يقومون بأهم الأعمال في "أوجيرو"".



وأضاف : "أما ثالثًا، فقد تم الاتفاق على العمل على تثبيت المياومين في "أوجيرو"، ضمن آلية قانونية سيجري إعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وإدارة "أوجيرو" ونقابتها والاتحاد العمالي العام، بهدف وضع آلية شاملة لإنصاف أجراء "أوجيرو".



وأوضح الأسمر أنه "سيُستكمل هذا المسار من خلال الحوار مع وزير الاتصالات، على أن يُعدّ نص خطي واضح تتولى نقابة "أوجيرو" صياغته، ليُعتمد لاحقًا عقد عمل جماعي نافذ ينظم حقوق وواجبات أجراء "أوجيرو""، مشيرا الى أنه "عندها يصبح العمال المياومون أجراء بصورة نهائية، ويتمتعون بالحقوق التي يكفلها هذا العقد".



وأعلن الأسمر، بناءً على ذلك، "تعليق التحرك الذي كان مقررًا غدًا، بما في ذلك الاعتصام والإضراب، لمدة أسبوع، لإتاحة المجال أمام استكمال الحوار مع وزير الاتصالات، على أن نقيّم ما سيستجد خلال هذه الفترة".