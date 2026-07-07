جنبلاط: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل ولا ينص على الانسحاب... وأبي المنى: ضرورة التفاهم للوصول إلى تحرير الأرض

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط أن "اتفاق الاطار ليس اتفاقًا ثلاثيًا إنما اتفاق احادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية".



وشدد على أن السلام مع إسرائيل "مستحيل".



واعتبر جنبلاط أن "هذه المعاهدة هي "إملاء" ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي"، لافتا الى أن "هذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا همّ لها سوى السلطة".