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جنبلاط: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل ولا ينص على الانسحاب... وأبي المنى: ضرورة التفاهم للوصول إلى تحرير الأرض

أخبار لبنان
2026-07-07 | 09:44
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جنبلاط: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل ولا ينص على الانسحاب... وأبي المنى: ضرورة التفاهم للوصول إلى تحرير الأرض
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جنبلاط: اتفاق الإطار أحادي أملته إسرائيل ولا ينص على الانسحاب... وأبي المنى: ضرورة التفاهم للوصول إلى تحرير الأرض

رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط أن "اتفاق الاطار ليس اتفاقًا ثلاثيًا إنما اتفاق احادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية".

وشدد على أن السلام مع إسرائيل "مستحيل".

واعتبر جنبلاط أن "هذه المعاهدة هي "إملاء" ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي"، لافتا الى أن "هذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا همّ لها سوى السلطة".
 
وأكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، بدوره، ضرورة التفاهم "مع الأطراف كلهم للوصول إلى تحرير الأرض وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ"، مشيرا الى أنه "على الامم المتحدة والدول المعنية التدخل والقيام بدورها لمنع أي غزو جديد".

وقال أبي المنى، في مستهل الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، "علينا أن نعالج مشكلنا أولا وعلى أميركا الضغط على إسرائيل ومساعدة الجيش اللبناني لتأمين الاستقرار وبسط سيادة الدولة".

وأوضح أنه "هناك ثوابت وطنية لا تتبدل ولكن لا بد من التكيّف مع الواقع المتغير ومن الحكمة تقييم الاطار بدقة وروح وطنية".

وسأل: "أين نحن من التحديات فهل يجوز أن يتحوّل الصراع مع العدو إلى صراع داخليّ؟ كما أنّه هل يجوز الاستفراد بالقرارات أو الاستخفاف ينوايا إسرائيل؟"
 

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