الحصيلة التراكمية للعدوان: 4320 شهيدا و12203 جريح

رسامني تابع مشاريع تأهيل الطرق وبحث في تطوير أوتوستراد الساحل الشمالي واحتياجات المناطق مع زواره

رسامني تابع مشاريع تأهيل الطرق وبحث في تطوير أوتوستراد الساحل الشمالي واحتياجات المناطق مع زواره

ساعر يقول إن الجولة التالية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما