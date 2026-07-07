رسامني تابع مشاريع تأهيل الطرق وبحث في تطوير أوتوستراد الساحل الشمالي واحتياجات المناطق مع زواره

واصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لقاءاته واجتماعاته لمتابعة الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، ولا سيما مشاريع تطوير البنى التحتية وتأهيل شبكة الطرق، والبحث في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية.



وفي هذا الإطار، عقد الوزير رسامني اجتماعاً تقنياً مع ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار و"دار الهندسة – شاعر وشركاه" و"دار الهندسة – نزيه طالب"، في حضور النائبين سجيع عطية وعبد العزيز الصمد، حيث جرى عرض مشروع رفع مستوى الخدمة لأوتوستراد الساحل الشمالي الممتد من البداوي إلى العريضة، والذي يتضمن تأهيل عدد من المقاطع الحيوية وإنشاء جسور عند التقاطعات لتحسين انسيابية حركة السير، إضافة إلى مشروع تقاطع البداوي - المنية - وتقاطع العبدة الذي يشمل إنشاء جسور وتأهيل الطرق المحيطة، بما يعزز كفاءة شبكة النقل على هذا المحور الحيوي.



والتقى الوزير رسامني وزير الصناعة جو عيسى الخوري والنائب فادي كرم، وتناول اللقاء الأوضاع العامة والتطورات الراهنة وبعض الملفات المرتبطة بالبنى التحتية.



وفي إطار اللقاءات النيابية، استقبل الوزير رسامني النائب إبراهيم كنعان، وتم التداول في واقع عدد من مشاريع الأشغال العامة والطرقات في منطقة المتن الشمالي، ومتابعة الملفات المرتبطة بها.



وتناول رسامني مع النائب سيمون أبي رميا، عدد من الملفات الخدماتية والإنمائية، ولا سيما أوضاع الطرق وسبل تعزيز إجراءات السلامة العامة



كما استقبل النائب قاسم هاشم، وجرى البحث في حاجات المناطق الجنوبية والقرى الحدودية، ولا سيما على صعيد الأشغال العامة وتأهيل الطرق والخدمات الأساسية، إضافة إلى متابعة المشاريع الإنمائية والخدماتية المرتبطة بهذه المناطق.