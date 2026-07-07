"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة

أطلقت وزارة الزراعة حملة مشتركة مع وزارة الصناعة تشجيعاً للمنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، حملت شعار "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي".



وجاء في الحملة: "ليس كل ما يُشبه الجبنة... جبنة، وليس كل ما يُشبه منتجات الألبان... مصنوعًا من الحليب الطبيعي. اقرأ المكوّنات... واختر بثقة.اختر المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، لأنها تجمع بين الجودة الأصيلة، والطعم الحقيقي، ودعم المزارع اللبناني والصناعة الوطنية".