الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-07-08 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
5
min
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
أكد وزير الاتصالات شارل الحاج ان "زيارتنا للجنوب وبخاصة صيدا هي لتأكيد حضور الدولة ووجودها لأداء واجبها في تأمين الخدمات الأساسية لنستطيع مواكبة إعادة الإعمار ويعود التعافي لكل لبنان، بعد الاعتداءات الاسرائيلية"، معلناً "توقيع نظام الفايبر اوبتيك للمدينة الذي وعدنا به منذ عام وتحقق بجهود العاملين في الوزارة ومراكز اوجيرو" .
كلام الوزير الحاج جاء خلال جولته التفقدية في الجنوب التي بدأها صباحا في مركز هيئة "اوجيرو" في صيدا ومركزي خدمات شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" مطلعاً عن كثب على اوضاع قطاع الاتصالات.
"اوجيرو"
واستهل الوزير الحاج يرافقه مستشاراه جنين الملاح وطوني سعد، محطته الاولى بزيارة مركز "اوجيرو" حيث كان في استقباله رئيس منطقة لبنان الجنوبي بالانابة المهندس محمود الغربي، رئيس قطاع شبكات الجنوب المهندس محمد حنش ورئيس قطاع مباني "اوجيرو" في الجنوب مازن حشيشو، انتقل بعدها الحاج والحضور الى جولة في المبنى تفقد خلالها اقسامه واوضاع العاملين فيه منوهاً بجهودهم واستمرارهم في خدمة المواطنين على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية والظروف الصعبة .
وقال:" ان اهل مدينة صيدا عانوا خاصة في الفترة الاخيرة إذ كانت ملجأً لجميع اللبنانيين الذين يعيشون في محيطها، حيث استقبلوا عشرات الالاف من اهلهم النازحين واصحابهم وعائلاتهم ومن الخطوط الامامية وأعتبر ذلك نموذجاً مصغراً عن لبنان الذي احتضن اللبنانيين من كل الطوائف".
وأضاف: "نحن في وزارة اتصالات دفعنا دماء شهدائنا، كما الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وكثر من الشهداء الذين سقطوا معزياً جميع اهاليهم"، معتبرا انه "ليس هناك اغلى من الحياة، لكننا يجب ان نمضي قدمًا، واليوم نحن في صيدا لانها بوابة الجنوب وعاصمته ولا يمكننا الا ان نبدا منها، واذا شاء الله سنخطط للمستقبل لا لحروب اخرى، لانه من حق اولادنا علينا ان نؤمن لهم مستقبلهم واستقرارهم".
وتابع: "اليوم بهمة الشباب تم توقيع FTTH نظام الفايبر اوبتيك وهذا ما وعدنا به منذ عام والشكر للعاملين في مراكز اوجيرو والوزارة الجهد الذي بذلوه"، مشيرا الى انه " من الوفر الذي استطاعوا تحقيقه عام 2025 تمكنوا من توفير جزء كبير من الاموال التي ستستثمر في صيدا".
وقال: "ماذا يعني وجود نظام الفايبر اوبتيك في صيدا؟ يعني الانترنت السريع، اتساع مجال الاشغال، عدد جامعات اكبر وبذلك نرفع الضغط عن بيروت وباقي المدن "، معتبرا ان "الاتصالات ليست فقط ابراج وسيلك بل هي كل شيء في هذه الحياة وكل مبنى لشركتي الفا وتاتش في اي بلدة يعني ان هذه البلدة ستعود وتتنفس الصعداء، لان الاتصالات هي المدرسة، العمل، المستشفى، وغيرها من الامور الاولوية للناس. لذلك نحن نعمل منذ اشهر لنكون السباقين في الجنوب لان التواصل فيه هو الاساس، وايضا لاننا لا نستطيع اعمار بلدنا اذا لم نستطع التواصل مع بعضنا".
وعما اذا كان هناك مخطط لتقييم الوزارة للاضرار التي اصابت مراكزها في الجنوب، اكد الوزير الحاج أنه " ليس سهلاً اجراء مسح شامل للاضرار وبخاصة ان هناك مناطق لا يمكننا الدخول اليها لذلك لم نجمع كامل المعلومات ليكون لدينا رؤية واضحة لحجم الاضرار، لكن لدينا خطة واضحة ركيزتها اعادة اعمار سريع للجنوب واحسن مما كان" .
مركز خدمات "تاتش"
كما جال الوزير الحاج والوفد المرافق في مركز خدمات "تاتش" مطلعًا على أوضاعه.
ونوه خلال اللقاء، بـ "الجهد الجبار الذي قامت به مراكز اوجيرو وتاتش والفا على مستوى الاتصالات رغم الضغط على الشبكة الذي شكلته الاعداد الكبيرة التي نزحت الى المدينة"، وشكر لهم "عملهم الذي لم يتوقف يوما طيلة ايام الاعتداءات الاسرائيلية ".
وبالنسبة إلى تحسين الخدمات لشركتي الخليوي اوضح ان "الهدف إعادة الخدمة في الايام المقبلة الى سابق عهدها وفي الاشهر المقبلة سنعمل على تحسينها وكما اطلقنا لكل المناطق في صيدا نظام الفايبر اوبتيك سينسحب الامر على مدينتي النبطية وصور، واستطعنا بهمة هؤلاء الشباب والتحضير الذي استغرق اشهراً ان نعيد الخدمة الى ما كانت عليه سابقاً قبل الاعتداءات الاسرائيلية".
واعلن "انه من خلال خدمة الرومينغ المشتركة بين شركتي الفا وتاتش تصبح شبكة ارسال واحدة تؤمن الخدمة لجميع مشتركيهما".
واعتبر ان "السياحة والمغتربين اللبنانيين يشكلون اساس الاستثمار في لبنان لذلك علينا في وزارة اتصالات تأمين الخطوة الاولى التي تمكّن الناس من التواصل في ما بينها وان نمتلك نظام الفايبر اوبتيك و 5G وتوزيعها في كل لبنان لا ابقاءها محصورة في منطقة او مكان واحد".
سلام
بدوره، رحب المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام بالوزير الحاج باسم الشركة وموظفيها في صيدا عاصمة الجنوب التي كانت دائما ملتقى الحضارات اليوم تكمل هذا المسار من خلال التكنولوجيا وربط الناس ببعضها"، معتبرا اننا "من دون التعزيز الرقمي لا نكون فعليا على درب بناء مستقبل كما ذكر هذا التطور هو الذي يؤمن علم واقتصاد وحضارة وانطلاقا من كل ذلك نشكر دعمكم لنا وللاتصالات ونعدكم من شركة تاتش بان خدماتنا ستستمر كما نشكر اهالينا الذين استضافوا اهلنا الجنوبيين الذين اضطروا لترك بيوتهم، كما اشكر العاملين في فرع صيدا وكل الفروع لاحتضانهم النازحين" .
مركز خدمات "الفا"
كما تفقد الوزير الحاج مركز "ألفا"، منوها بجهود العمال والموظفين.
أخبار لبنان
"اوجيرو"
ومركزي
"ألفا"
و"تاتش"
صيدا:
زيارتنا
تأكيد
لواجب
الدولة
تأمين
الخدمات
الأساسية
ومواكبة
إعادة
الإعمار
التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المنصوري
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-22
الوزير الحاج بحث مع رئيس هيئة" أوجيرو" ووفد أميركي في سبل التعاون
أخبار لبنان
2026-04-22
الوزير الحاج بحث مع رئيس هيئة" أوجيرو" ووفد أميركي في سبل التعاون
0
أخبار لبنان
2026-06-27
سلام يشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية: دعم عربي أساسي لمواكبة تنفيذ اتفاق الإطار وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2026-06-27
سلام يشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية: دعم عربي أساسي لمواكبة تنفيذ اتفاق الإطار وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2026-04-17
"تاتش" تستعيد الجزء الأكبر من خدماتها في الجنوب شمال نهر الليطاني والضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2026-04-17
"تاتش" تستعيد الجزء الأكبر من خدماتها في الجنوب شمال نهر الليطاني والضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
2026-06-08
"تاتش" تؤكّد التزامها تجاه أهلنا في الجنوب: مستمرون بالصيانة رغم الصعوبات الميدانية
أخبار لبنان
2026-06-08
"تاتش" تؤكّد التزامها تجاه أهلنا في الجنوب: مستمرون بالصيانة رغم الصعوبات الميدانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة
أخبار لبنان
08:09
مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة
0
أخبار لبنان
08:05
المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان
أخبار لبنان
08:05
المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان
0
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-07-07
تحالف عراقي-سوري بمسعى أميركي... والشيباني في واشنطن منتصف الشهر (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-07-07
تحالف عراقي-سوري بمسعى أميركي... والشيباني في واشنطن منتصف الشهر (الشرق الأوسط)
0
رياضة
10:45
مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
رياضة
10:45
مواجهة تاريخية بين ميسي وصلاح… صراع العمالقة على بطاقة ربع نهائي كأس العالم
0
منوعات
2026-07-03
بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا
منوعات
2026-07-03
بعد 8 أيام تحت الأنقاض... "معجزة" تنقذ رجلاً في فنزويلا
0
أخبار لبنان
2026-04-14
مجموعة CMA CGM تستحوذ على مجموعة فتّال
أخبار لبنان
2026-04-14
مجموعة CMA CGM تستحوذ على مجموعة فتّال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
0
أخبار لبنان
06:29
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
أخبار لبنان
06:29
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
0
أخبار دولية
06:19
أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب
أخبار دولية
06:19
أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب
0
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
0
أخبار دولية
02:25
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف
أخبار دولية
02:25
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف
0
أخبار دولية
00:50
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
أخبار دولية
00:50
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
2
فنّ
2026-07-07
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
فنّ
2026-07-07
نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"
3
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
رياضة
09:53
قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين
4
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
5
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
6
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
7
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
8
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More