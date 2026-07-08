الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار

أكد وزير الاتصالات شارل الحاج ان "زيارتنا للجنوب وبخاصة صيدا هي لتأكيد حضور الدولة ووجودها لأداء واجبها في تأمين الخدمات الأساسية لنستطيع مواكبة إعادة الإعمار ويعود التعافي لكل لبنان، بعد الاعتداءات الاسرائيلية"، معلناً "توقيع نظام الفايبر اوبتيك للمدينة الذي وعدنا به منذ عام وتحقق بجهود العاملين في الوزارة ومراكز اوجيرو" .



كلام الوزير الحاج جاء خلال جولته التفقدية في الجنوب التي بدأها صباحا في مركز هيئة "اوجيرو" في صيدا ومركزي خدمات شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" مطلعاً عن كثب على اوضاع قطاع الاتصالات.



"اوجيرو"



واستهل الوزير الحاج يرافقه مستشاراه جنين الملاح وطوني سعد، محطته الاولى بزيارة مركز "اوجيرو" حيث كان في استقباله رئيس منطقة لبنان الجنوبي بالانابة المهندس محمود الغربي، رئيس قطاع شبكات الجنوب المهندس محمد حنش ورئيس قطاع مباني "اوجيرو" في الجنوب مازن حشيشو، انتقل بعدها الحاج والحضور الى جولة في المبنى تفقد خلالها اقسامه واوضاع العاملين فيه منوهاً بجهودهم واستمرارهم في خدمة المواطنين على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية والظروف الصعبة .



وقال:" ان اهل مدينة صيدا عانوا خاصة في الفترة الاخيرة إذ كانت ملجأً لجميع اللبنانيين الذين يعيشون في محيطها، حيث استقبلوا عشرات الالاف من اهلهم النازحين واصحابهم وعائلاتهم ومن الخطوط الامامية وأعتبر ذلك نموذجاً مصغراً عن لبنان الذي احتضن اللبنانيين من كل الطوائف".



وأضاف: "نحن في وزارة اتصالات دفعنا دماء شهدائنا، كما الجيش اللبناني والاجهزة الامنية وكثر من الشهداء الذين سقطوا معزياً جميع اهاليهم"، معتبرا انه "ليس هناك اغلى من الحياة، لكننا يجب ان نمضي قدمًا، واليوم نحن في صيدا لانها بوابة الجنوب وعاصمته ولا يمكننا الا ان نبدا منها، واذا شاء الله سنخطط للمستقبل لا لحروب اخرى، لانه من حق اولادنا علينا ان نؤمن لهم مستقبلهم واستقرارهم".



وتابع: "اليوم بهمة الشباب تم توقيع FTTH نظام الفايبر اوبتيك وهذا ما وعدنا به منذ عام والشكر للعاملين في مراكز اوجيرو والوزارة الجهد الذي بذلوه"، مشيرا الى انه " من الوفر الذي استطاعوا تحقيقه عام 2025 تمكنوا من توفير جزء كبير من الاموال التي ستستثمر في صيدا".



وقال: "ماذا يعني وجود نظام الفايبر اوبتيك في صيدا؟ يعني الانترنت السريع، اتساع مجال الاشغال، عدد جامعات اكبر وبذلك نرفع الضغط عن بيروت وباقي المدن "، معتبرا ان "الاتصالات ليست فقط ابراج وسيلك بل هي كل شيء في هذه الحياة وكل مبنى لشركتي الفا وتاتش في اي بلدة يعني ان هذه البلدة ستعود وتتنفس الصعداء، لان الاتصالات هي المدرسة، العمل، المستشفى، وغيرها من الامور الاولوية للناس. لذلك نحن نعمل منذ اشهر لنكون السباقين في الجنوب لان التواصل فيه هو الاساس، وايضا لاننا لا نستطيع اعمار بلدنا اذا لم نستطع التواصل مع بعضنا".



وعما اذا كان هناك مخطط لتقييم الوزارة للاضرار التي اصابت مراكزها في الجنوب، اكد الوزير الحاج أنه " ليس سهلاً اجراء مسح شامل للاضرار وبخاصة ان هناك مناطق لا يمكننا الدخول اليها لذلك لم نجمع كامل المعلومات ليكون لدينا رؤية واضحة لحجم الاضرار، لكن لدينا خطة واضحة ركيزتها اعادة اعمار سريع للجنوب واحسن مما كان" .



مركز خدمات "تاتش"



كما جال الوزير الحاج والوفد المرافق في مركز خدمات "تاتش" مطلعًا على أوضاعه.

ونوه خلال اللقاء، بـ "الجهد الجبار الذي قامت به مراكز اوجيرو وتاتش والفا على مستوى الاتصالات رغم الضغط على الشبكة الذي شكلته الاعداد الكبيرة التي نزحت الى المدينة"، وشكر لهم "عملهم الذي لم يتوقف يوما طيلة ايام الاعتداءات الاسرائيلية ".



وبالنسبة إلى تحسين الخدمات لشركتي الخليوي اوضح ان "الهدف إعادة الخدمة في الايام المقبلة الى سابق عهدها وفي الاشهر المقبلة سنعمل على تحسينها وكما اطلقنا لكل المناطق في صيدا نظام الفايبر اوبتيك سينسحب الامر على مدينتي النبطية وصور، واستطعنا بهمة هؤلاء الشباب والتحضير الذي استغرق اشهراً ان نعيد الخدمة الى ما كانت عليه سابقاً قبل الاعتداءات الاسرائيلية".

واعلن "انه من خلال خدمة الرومينغ المشتركة بين شركتي الفا وتاتش تصبح شبكة ارسال واحدة تؤمن الخدمة لجميع مشتركيهما".



واعتبر ان "السياحة والمغتربين اللبنانيين يشكلون اساس الاستثمار في لبنان لذلك علينا في وزارة اتصالات تأمين الخطوة الاولى التي تمكّن الناس من التواصل في ما بينها وان نمتلك نظام الفايبر اوبتيك و 5G وتوزيعها في كل لبنان لا ابقاءها محصورة في منطقة او مكان واحد".



سلام



بدوره، رحب المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام بالوزير الحاج باسم الشركة وموظفيها في صيدا عاصمة الجنوب التي كانت دائما ملتقى الحضارات اليوم تكمل هذا المسار من خلال التكنولوجيا وربط الناس ببعضها"، معتبرا اننا "من دون التعزيز الرقمي لا نكون فعليا على درب بناء مستقبل كما ذكر هذا التطور هو الذي يؤمن علم واقتصاد وحضارة وانطلاقا من كل ذلك نشكر دعمكم لنا وللاتصالات ونعدكم من شركة تاتش بان خدماتنا ستستمر كما نشكر اهالينا الذين استضافوا اهلنا الجنوبيين الذين اضطروا لترك بيوتهم، كما اشكر العاملين في فرع صيدا وكل الفروع لاحتضانهم النازحين" .





مركز خدمات "الفا"



كما تفقد الوزير الحاج مركز "ألفا"، منوها بجهود العمال والموظفين.