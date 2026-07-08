الرئيس عون دان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت: خرق صارخ لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاك لقواعد القانون الدولي

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تطورات الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين اليوم، ودان هذا الاستهداف الذي يمثل خرقاً صارخاً لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



واعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودول الخليج العربي عموما، مؤكداً أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي.



وجدد دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد، وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصاً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.