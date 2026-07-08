المفتي دريان استقبل سفير فرنسا في زيارة وداعية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وتعزيز العلاقات بين البلدين.



والتقى الدكتورة جنان عبد القادر وتم التداول في الشؤون التربوية والتعليمية والأوضاع العامة.