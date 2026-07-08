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شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان

أخبار لبنان
2026-07-08 | 07:58
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شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
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شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة وصول شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من جمهورية أرمينيا إلى لبنان، عبر الهيئة العليا للإغاثة.
 

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إنسانية

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