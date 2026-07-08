سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من بلدة عين إبل، حيث حيّا وطنيتهم وتمسّكهم بأرضهم في الجنوب، مؤكدًا لهم أن الدولة ستبقى إلى جانبهم، وإلى جانب جميع الجنوبيين، ولن تألو جهدًا في تأمين كل ما يلزم لدعم صمودهم على أرضهم.