الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان

أخبار لبنان
2026-07-08 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المفتي قبلان: أي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجّه فيه الى "السلطة اللبنانية الحالية"، قائلا: "لا شيء أهم للبنان من الوحدة الوطنية وصيغتها التوافقية ووظيفتها السيادية، وأي خسارة للتوافق الوطني هو ربح مطلق لنتنياهو وخسارة مطلقة للبنان، وطبيعة البلد والمنطقة تحت ضغط حرب مصيرية أثبت مضيق هرمز أنّه ميزان تحولاتها الجذرية، لذا فإن الملامح الجديدة للمنطقة أكبر من الدعاية الأميركية الصهيونية وهذا أمر محسوم، وواقع لبنان ضمن هذا النطاق يلزمنا بتأمين تعاون شامل بين السلطة والبرلمان والشعب اللبناني والجيش والمقاومة وكل المكونات الوطنية".

ولفت الى أن "واشنطن بهذه المعادلة ليست بديلا عن التوافق الوطني، وإسرائيل الإرهابية بخيانتها لتعهداتها ليست طرفاً قبالة أميركا بل أداة تنفيذية لمشروعها الذي يريد صهينة لبنان، وعين نتنياهو على تمزيق البلد وإضرام نار داخلية لا تهدأ من دون خراب لبنان، والمهم بهذا المجال أنّ بعض مَن في السلطة أقرّ بأن ما يجري في واشنطن يُطبخ أولاً بتل أبيب".

وقال: "وطنيّاً لسنا بحرب مسارات، لأنّ مسار واشنطن الصهيوني إبادة ممنهجة للسيادة اللبنانية، ومن دون توافق داخلي لا ثقل سياديا أو خارجيا للبنان، وبهذا السياق أي زيادة خارجية استثنائية من دون إجماع المؤسسات الوطنية لا قيمة لها، خصوصا أنّ كلفة تمرير أي صفقة على حساب السيادة الوطنية أكبر من لبنان ومؤسساته". 

وأضاف المفتي قبلان: "عن البديل أقول: كلفة العداء لإسرائيل أرخص مئة ألف مرة من الإطار الإستسلامي الذي يحوّل تل أبيب إلى سلطة انتداب على بيروت والجيش وجبهة الجنوب. ولمن يهمّه الأمر أقول: الإمساك بالكرة الأرضية أسهل من تأمين شروط زيارة سيادية لواشنطن، لأنّ ما بين ترامب ونتنياهو صفقة مقصودة لابتلاع لبنان وفرض الإستسلام عليه، والجنوب قلب سيادة لبنان وشريان دفاعه التاريخي وهو أقرب لقصر بعبدا من أي عاصمة بهذا العالم، وهو بذلك بوابة السيادة الوطنية ودونه لا سيادة للبنان، ورغم توقيع إطار الإذعان فإنّ الجنوب ما زال ينزف فيما السلطة تبرّر وتذعن وسط موقف انتحاري مخيف، وعندما تستسلم السلطة عليك حماية نفسك وبلدك".

وتابع قبلان :"أثبت التاريخ أنّ قوة لبنان من قوة وحدته الوطنية وخياراته الشعبية، وبهذا المجال التوافق الميثاقي والدفاع الوطني ووحدة المؤسسات الدستورية يعطي رئيس الجمهورية ميزة رئيس سيادي قوي ومن دون ذلك زيارة واشنطن أشبه ما تكون بحبة دواء لميت، ولا نريد للسلطة الحالية الإنتحار، خصوصا أنّ نتنياهو يريد تفخيخ الجيش اللبناني من الداخل. ولا سلم أهليا بلا الجيش اللبناني وعقيدته الوطنية، ولا مصلحة للسعودية وإيران أكبر من رعاية توافق لبناني يمنع أي فتنة داخلية، والتاريخ أثبت أنّ ما يجري في لبنان له تأثيره بسائر المنطقة، وأي تسوية إيرانية مع التعاون الخليجي ستضع المنطقة ولبنان بقلب أمن إقليمي كبير، ولا قوّة صلبة للبنان ومؤسساته الدستورية أقوى من الوحدة الوطنية"

أخبار لبنان

أحمد قبلان

لبنان

الجنوب

نتنياهو

LBCI التالي
مخزومي دان الاعتداءات على البحرين والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-04

البيان اللبنانيّ الإسرائيليّ: موازين ربح وخسارة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-03

المفتي قبلان: "إتفاق الإطار" سقوط وطني تاريخي ولن يمر مهما كان الثمن

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-28

المفتي قبلان في رسالة مفتوحة إلى عون: المطلوب مبادرة وطنية والانسحاب من التفاوض المباشر

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-19

المفتي قبلان: لا للتفريط بالمصالح السيادية وحذارِ من ضرب الوحدة الوطنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:59

مرقص عرض وسفيري اليابان والنروج لتفعيل التعاون الإعلامي

LBCI
أخبار دولية
10:54

ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:35

ملف المولدات يشعل النقاش في لجنة الاقتصاد النيابية… والبستاني: من حق النواب مساءلة السلطة التنفيذية

LBCI
أمن وقضاء
10:25

الجيش ينفذ عملية دهم في البقاع ويضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:26

الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"

LBCI
رياضة
2026-07-04

مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم

LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
آخر الأخبار
10:28

ترامب: نعمل مع نتنياهو من كثب وحققنا الكثير معا ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
06:26

الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"

LBCI
أخبار دولية
06:19

أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب

LBCI
أخبار دولية
04:28

ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى

LBCI
أخبار دولية
02:27

رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"

LBCI
أخبار دولية
02:25

الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف

LBCI
أخبار دولية
00:50

تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
أخبار لبنان
16:06

تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
00:39

السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز

LBCI
أمن وقضاء
12:50

تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة

LBCI
أخبار لبنان
11:37

نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار لبنان
07:46

سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين

LBCI
آخر الأخبار
04:30

ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More