هاكوب ترزيان يقدّم استقالته من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية

تقدّم النائب هاكوب ترزيان باستقالته من عضوية لجنة الاقتصاد والتخطيط في مجلس النواب، في كتاب وجّهه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، طالبًا "قبول استقالته اعتبارًا من تاريخ تقديمها اي اليوم".



وشكر ترزيان رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة على" التعاون خلال فترة عمله فيها"، متمنيًا للجنة "دوام النجاح في أداء مهامها لما فيه المصلحة العامة".



وطلب من الرئيس بري "اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول".